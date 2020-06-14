إحداها الجنس.. 5 أسباب تهدد حياتك بمضاعفات كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
لاحظ الأطباء أن مضاعفات فيروس كورونا المستجد، عند المصابين، تتفاقم طبقًا لعدة أسباب متنوعة، وهذه المضاعفات قد تصل إلى خطورة الوفاة.
يستعرض "الكونسلتو" بعض العوامل التي تؤدي إلى خطورة الوفاة الناتجة عن عدوى كوفيد 19، وفقًا لموقع "The Sun".
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