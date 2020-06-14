إحداها يؤدي إلى الحريق.. احذر 8 أخطاء شائعة عند شحن بطارية هاتفك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

الطريقة التي تشحن بها هاتفك يمكن أن تكون حاسمة ليس فقط لفواتير الكهرباء والأمان، ولكن أيضًا لعمر البطارية. وتعتمد بطاريات الهاتف المستخدمة اليوم على عدد دقيق من دورات الشحن ولجعلها تدوم لفترة أطول، يُنصح بعدم شحنها أبدًا إلى 100٪ أو تصريفها إلى 0٪.

وأورد موقع "Bright Side" بعض النصائح حول الطريقة الصحيحة لشحن هاتفك، حتى تتمكن من استخدامه بأفضل طريقة ممكنة وتجنب أي مخاطر.

1. تترك الشاحن في المفتاح الكهربائي

يستهلك الشاحن الطاقة باستمرار عندما يكون في الفيشة، حتى إذا لم يكن الهاتف متصلاً، وهذا ليس جيدًا لفواتير الكهرباء الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، يطلق المحول الحرارة التي يمكن أن تتراكم ببطء وتسبب شيئًا قريبًا لتشتعل فيها النيران، أو إذا كان الهواء في الغرفة رطبًا بما فيه الكفاية، يمكن أن يقصر المحول الذي يسبب الحريق.

إذا كنت لا تستخدمه، فقم دائمًا بفصل الشاحن من المقبس.

2. شحن البطارية حتى 100٪

إذا قمت بشحن بطارية هاتفك إلى 100٪ في كل مرة، فسيؤدي ذلك إلى تقصير عمرها، وذلك لأن كل بطارية تحتوي على عدد دقيق من دورات الشحن، وإذا كنت تشحنها دائمًا إلى 100٪، فستنتهي هذه الدورات قريبًا.

والقاعدة العامة هي إعادة شحن البطارية بالكامل مرة واحدة في الشهر والاحتفاظ بها بين 20٪ و80٪ في جميع الأوقات الأخرى.

3. ترك البطارية حتى تفرغ من شحنتها تماما

ليس من الجيد ترك البطارية تصل إلى 0٪ أيضًا. لهذا السبب، كما قلنا، تعمل أحدث بطاريات الليثيوم في دورات الشحن. لذا، إذا تركت للوصول لـ0% فسوف تدمر طول عمر جهازك خطوة بخطوة.

4. تترك هاتفك للشحن بين عشية وضحاها

إذا تركت هاتفك للشحن طوال الليل، فسوف تهدر الكهرباء وستقوم بشحن البطارية أكثر من اللازم، سيؤدي ذلك أيضًا إلى إفساد دورات شحن البطارية.

سبب آخر لعدم ترك الهاتف أثناء الشحن طوال الليل هو التأكد من عدم ارتفاع درجة حرارته.

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5. تستخدم الهاتف أثناء الشحن

يجب ألا تستمر في استنزاف بطارية هاتفك أثناء محاولة شحنه. هذا يؤدي إلى الضغط الزائد على البطارية، والتي تحاول الآن القيام بشيئين في وقت واحد.

إذا كان شخص ما يتصل بك، يمكنك فصل الهاتف (والشاحن من المقبس) ثم إعادة شحنها مرة أخرى بمجرد إنهاء المكالمة.

6. شحن هاتفك حتى عندما تكون البطارية أعلى من 20٪.

شحن هاتفك باستمرار خطأ، لأنه يمكن أن يكون وسيلة لجعل البطارية تدوم أقل مما ينبغي.

أفضل طريقة لاستخدام البطارية هي شحنها فقط عندما تكون هناك حاجة إليها حقًا: وهذا يعني أنها عندما تكون أقل من 20٪، ولكن فوق 5٪ على الأقل.

7. استخدام شواحن عامة ورخيصة.

يحتوي كل هاتف على شاحن متوافق لا يجب استبداله بآخر بعلامة تجارية أخرى أو بآخر مخصص لطراز آخر. إذا لم تستخدم الشاحن المناسب، فقد تكون طاقة الطاقة المنقولة إلى البطارية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا. قد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة الحرارة أو إلى بطء الشحن.

أفضل شاحن لهاتفك هو الشاحن الذي استلمته عند شرائه. إذا كسرته أو خسرته، يمكنك دائمًا إعادة شرائه، ولكن تأكد من أنه نفس الطراز.

8. تستخدم تطبيقات بطارية غير معروفة تضع البطارية تحت الضغط

يمكن أن تكون التطبيقات المجانية مفيدة لتتبع أداء بطاريتك، ولكن يجب أن تكون حذرًا بشأن التطبيقات التي تستخدمها.

قد تضع التطبيقات التي طورتها مصادر غير معروفة ولم تصنفها الشركات المصنعة للهواتف الذكية البطارية تحت الضغط وتنزيل الإعلانات على هاتفك.

قبل استخدام التطبيق، يجب عليك دائمًا التحقق من المصدر لمعرفة ما إذا كان موثوقًا به.