نجلاء بدر تدعم شريف منير عقب التنمر على بناته: لازم كل واحد ياخد حقه

علاقات و مجتمع

انضمت الفنانة نجلاء بدر، للحملة التي تدعم الفنان شريف منير وأسرته، عقب واقعة التنمر عليه وعلى ابنتيه فريدة وكاميليا، بسبب صورة قام بمشاركتها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشاركت الفنانة مقطع الفيديو المصور الذي ظهر خلاله الفنان برفقة بناته، وأرفقت تعليقًا قالت: "كامل الاحترام والتقدير لك ولأسرتك، علمتنا درس واتأخرنا شوية بس خلاص كل واحد لازم ياخد حقه".

قصة التنمر على شريف منير وابنتيه

موجة كبيرة من التنمر والتعليقات المسيئة تعرض لها الفنان شريف منير، خلال الأيام الماضية، هو وأسرته، عقب مشاركته صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ أرفق تعليقًا قال خلاله، فريدة شريف منير.. إللي قاعدة.. كاميليا شريف منير.. إللي نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".

شريف منير يحذف صورة ابنتيه.."ناس مرضى وقليلي الرباية"

لم تمر ساعات ليتلقى الفنان سيلا من التعليقات المسيئة له ولابنتيه، ليقرر حذف الصورة، وموضحًا حقيقة الأمر، قائلًا "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد ما نزّلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة وشوفت تعليقات من ناس مرضى، وقليلي الرباية، وجرحوا بناتي وجرحوني، فمسحت الصورة ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل".

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"مش الهمج اللي هيتحكموا فيا".. شريف منير يعيد نشر صورة ابنتيه على إنستجرام

أعاد الفنان شريف منير، نشر صورة ابنتيه "فريدة وكاميليا" التي تعرضا من خلالها للتنمر من بعض التعليقات التي تلقاها الفنان عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق "شريف" على إعادته لنشر الصورة قائلًا: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي الصغيرين.. ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".