لينا أحمد الفيشاوي في جلسة تصوير جريئة.. ومتابعون: ابن الوز عوام

لايف ستايل

خضعت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، لجلسة تصوير جريئة بعدسة المصور نادر عبده. ونشر "نادر" الصور عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، معلقًا عليها: "بيقولوا ابن الوز عوّام.. فما بالكم لو الابن والحفيد مجتمعان.. لينا أحمد فاروق الفيشاوي". Advertisements وظهرت "لينا" في الصور وهي مرتدية فستان أسود قصير، كشف عن ساقيها، كما أنه جاء مفتوح من منطقة الصدر، وأعادت الفتاة نشر صورها عبر خاصية القصص المصورة بحسابها "إنستجرام"، موجهة الشكر للمصور. وتفاعل متابعي "لينا" على جلسة التصوير مسجلين إعجابهم بصورها. ويذكر أن لينا الفيشاوي، أثارت الجدل قبل أيام، حينما نشرت صورا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، تجمعها بطفل صغير يدعى "تيتوس"، موضحة أنه أخ غير شقيق لها من والدها الفنان أحمد الفيشاوي.

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