في عيد ميلاده الـ 74.. لقطات رومانسية جمعت بين ترامب وزوجته ميلانيا

علاقات و مجتمع

في الـ14 من شهر يونيو، اليوم الذي يوافق عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ74، فهو من مواليد عام 1946، في مدينة نيويورك.

ومنذ أن تولى دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة، وأصبحت علاقته بزوجته ميلانيا، محط أنظار الجميع، ورغم ما التقطته عدسات الكاميرات من مواقف محرجة بين الزوجين، لكن يقابلها أيضًا لقطات وصور رومانسية جمعت بينهما.

وبالتزامن مع عيد ميلاده، اليوم، يسترجع "هن"، عدد من اللقطات والصور الرومانسية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، زوجته الحالية.

- لقطة رومانسية أمام "يوم الحساب"

في العام 2017، وتحديدًا عقب زيارة ترامب وميلانيا، للبابا فرنسيس في كنيسة القديس بطرس وكنيسة سيستين، ظهرا الزوجان في إحدى الصور يمسكان بيدي بعضهما البعض، أثناء مشاهدة لوحة لمايكل أنجلو تدعى لوحة "يوم الحساب".

و لوحة "يوم الحساب" تجسد السيدَ المسيح في مشهد لحظة ما قبل إصدار الحكم الأخير، المعروفة في المعتقد الكاثوليكي بأنها لحظة إرسال الروح في العالم الآخر إلى الجنة، أو إلى حاجز المطهر بين الجنة والجحيم، أو إلى الجحيم، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

- الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي

وأثناء الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي، وتحديدًا في العام 2018، فاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، بلقطة رومانسية جمعته بزوجته "ميلانيا".

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فنشر صورة رومنسية لهما، وهما يتمتعان بعرض الألعاب النارية، معلقاً عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد لأمريكا"،وحازت الصورة، وقتها، تفاعل من قبل المتابعين له.

لحظات رومانسية في قصر بلاينهايم البريطاني

وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة ميلانيا، لبريطانيا، لم تخلو أيضًا من لحظات رومانسية بينهما، إذ التقطت لهما صور خلال تواجدهم بقصر بلاينهايم البريطاني، لتناول العشاء في اليوم الأول من زيارة المملكة المتحدة.

وظهرت ميلانيا وهي مرتدية فستان طويل فضفاض، باللون الأصفر، ذو أكمام واسعة، كما تركت شعرها مُنسدلًا، واعتمدت على مكياج ترابي أبرز ملامحها.

احتفالهما بعيد زواجهما في البيت الأبيض

واحتفالًا بعيد زواجهما الـ15، الذي جاء في يناير من العام الجاري، احتفلا الزوجان به داخل البيت الأبيض، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة رومانسية تجمع بين "ترامب" و"ميلانيا".

وظهر الزوجان في الصورة وهما الزوجان يرقصان "سلو" بحضور فرقة موسيقية، وعلق البيت الأبيض على الصورة قائلا: "الرئيس دونالد ترامب وميلانيا.. عيد زواج رقم 15 سعيد".

وظهرت "ميلانيا" وهي مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، بينما ارتدى "دونالد" البذلة المنمقة، وفي الخلفية الفرقة الموسيقية التي عزفت لهما.