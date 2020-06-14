بفستان مطبوع عليه صور والدها.. إيمي طلعت زكريا في أحدث جلسة تصوير (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، متابعيها بعدد من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمي خلال الجلسة مرتدية فستانًا من اللون الأسود مطبوع عليه عدد من الصور لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا الذي توفى منذ عام، بالإضافة لقبعة سوداء وحذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا.

وأرفقت إيمي، تعليقًا على الجلسة قالت خلالها، "سيشن جديد عليه صور بابا من لمسات الفاشون ديزاينر كالوشة".

Advertisements

لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت على مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "سندريلا، ربنا يسعدك ويعوضك، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ربنا يرحمة و يغفرلة و يرزقة الفردوس الأعلى و يصير قلب أهلة و يعفو عنة هو و كل الأموات و يعوضة عن أي حاجة وحشة شافها يا رب، اللي خلف مامتش".

لا تعتبر هذة المرة الأولى التي تظهر فيها إيمي خلال جلسة تصوير، وهى مرتدية ملابس مطبوع صور والدها الراحل عليها، إذ سبق وظهرت في جلسة تصوير سابقة مرتدية جاكيت على صور الفنان الراحل.

وكانت نشرت الفنانة الشابة صورة لها أمام قبر والدها الراحل في محافظة الإسكندرية.

وظهرت وهى تجلس بجوار القبر متخذة الإجراءات الاحترازية بارتدائها الكمامة.

وعلقت "إيمي"، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "ولا أي حاجة في الدنيا تمنعني أني أزورك وتحس بوجودي يا أغلى حاجة في حياتي ربنا يرحمك يابابا وكل أمواتنا يارب".

وفاة طلعت زكريا

وغيب الموت الفنان المصري طلعت زكريا، في أكتوبر العام الماضي عن عمر ناهز الـ 58 عاما، إثر أزمة صحية تعرض لها وتسببت في دخوله إلى أحد المستشفيات حتى إعلان الوفاة.