"الصحة" تنصح بتناول طبق السلطة.. فماذا يفعل بالجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

نصحت وزارة الصحة والسكان، بتناول طبق السلطة، كونه يعزز المناعة ويساعد على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة عبر منشور لها على "فيسبوك"، إن طبق سلطة يعزز المناعة ويتكون من الخضار الطازج، وهو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعًا ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي: الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، والأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر)، والأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس)، والأبيض مثل (الفجل والبصل)، والبنفسجي مثل (البنجر).

وسواء كنت تتطلع إلى تقوية المناعة أو إنقاص الوزن، أو تحسين نظامك الغذائي أو ببساطة اتباع أسلوب حياة صحي، يمكن للسلطات أن تكون أفضل صديق لك، حسبما ذكر موقع "livestrong"، كونه يحتوي على:

- الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية على مجموعة قوية من العناصر الغذائية بمفردها، وكل نوع من الأوراق الخضراء المورقة يقدم فوائد صحية مختلفة، وجميعها منخفضة السعرات الحرارية ومعبأة بالألياف - ما يعني أنك ستملأ بطنك بعدد أقل من السعرات الحرارية، وتحسن الألياف أيضًا من صحة الجهاز الهضمي.

يتم إضافة الخس الأخضر أو اللفت أو السبانخ كونها بالفيتامينات A و C و E و K، في حين يوفر بوك تشوي وخضر الخردل أيضًا العديد من فيتامينات ب، وهذا المزيج من الفيتامينات يدعم الجهاز المناعي، ويحمي العظام ويحافظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية.

- الوظائف الإضافية المغذية

تحتوي معظم الخضار على 25 سعرة حرارية فقط لكل كوب ونصف معبأة بالفيتامينات والمعادن، نظرًا لأن لون الخضروات غالبًا ما يشير إلى فوائده الصحية.

حاول الحصول على قوس قزح من الألوان بالسلطة. الخضار الأخضر، مثل البروكلي، كونه يعزز صحة العين وقد تقي من السرطان. ويوجد الليكوبين المضاد للأكسدة، الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي الخضروات الحمراء مثل الطماطم والفجل والفلفل. احصل على جرعة صحية من فيتامين سي المعزز للمناعة مع الخضار الصفراء مثل الفلفل الأصفر.

كما توفر البطاطا الحلوة والجزر والخضروات البرتقالية الأخرى بيتا كاروتين، التي تفيد جهاز المناعة والبصر والجلد.

- بروتينات بناء العضلات

إذا كانت السلطة هي الطبق الرئيسي لوجبتك، فلا تنس البروتين. يوفر البروتين الأحماض الأمينية، لبنات بناء عظام الجسم والعضلات والغضاريف. كما أنه حيوي لتركيب الإنزيمات والهرمونات. الدجاج بدون جلد أو صدر الديك الرومي، التونة الخفيفة أو السلمون هي خيارات ممتازة، وإذا كنت نباتيًا، التزم بالفاصوليا أو البقوليات أو بياض البيض لإضافة لكمة من البروتين.

- الدهون الصحية

يساعد القليل من الدهون الصحية جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في السلطة. بالطبع، هذا لا يعني أنه يجب أن تنقع السلطة مع الضمادات الدسمة والمحملة بالدهون. بدلاً من ذلك، اختر رذاذًا من زيت الزيتون وحفنة من الزيتون أو بذور عباد الشمس أو اللوز أو الجوز.