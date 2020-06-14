لا تذهب إلى الامتحان قبل تناول الإفطار.. استشاري تغذية يحذر من تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ربما يتجاهل طالب الثانوية العامة، وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى لجنة الامتحان، وقد يكون هذا التجاهل لعدم معرفته أهميتها التي تمد الجسم بالعناصر والطاقة التي يحتاجونها، وأيضا التي تساعدهم على التركيز.

وشدد الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، على ضرورة تناول الطالب وجبة الإفطار كي تمد الجسم بالطاقة الكافية، وبالتالي القدرة على التركيز لأداء الامتحان بشكل أفضل، كما أنها تجعل الطالب في بداية يومه نشيطا مستعدا وذهنه صافيا.

وأوضح استشاري التغذية لـ"الخليج 365"، أن وجبة الإفطار لا بد أن تكون خفيفة حتى لا تتسبب للطالب في الإصابة بعسر الهضم والحموضة، وأن تتكون من:

- منتجات الألبان، مثل كوب اللبن أو الزبادي.

- رغيف من العيش البلدي.

- القليل من الجبن.

- بالإضافة إلى الخضروات الطازجة.

- يمكن تناول طبق من البليلة باللبن أو الشوفان باللبن، ويمكن تحليتها بالعسل الأبيض.

- يمكن أيضا استبدال الأطعمة السابقة بتناول هذه الوجبة المكونة من، طبق فول مدمس مع رغيف عيش وطبق سلطة خضراء.

نصح "حماد"، بعدم الإسراف في تناول كميات كبيرة من هذه الوجبة، تجنبا لحدوث التخمة، محذرا من خطورة إهمال وجبة الإفطار قبل الذهاب للامتحان، إذ قد تؤدي إلى الشعور بالكسل والإرهاق الشديد وعدم القدرة على التركيز وأداء الامتحان بشكل أفضل، بالإضافة إلى صعوبة حصول الطلاب على احتياجاتهم اليومية من العناصر الغذائية.