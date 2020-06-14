أسماء المواد الكيميائية الخطيرة بمنتجات مستحضرات التجميل.. لا تشتريها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

هناك العديد من المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة والشعر، ولا نعرف آثارها الجانبية وما يمكن أن تسببه من أضرار على الصحة.

البشرة من أكثر المناطق في الجسم التي تمتص المواد وتدخلها إلى الجسم عن طريق الدم، وأثبت الخبراء أن الامتصاص عبر الجلد أكثر خطورة من الا بتلاع عبر الفم.

وكشف موقع "conscious lifestyle" أن السموم الموجودة في منتجات التجميل يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على الأطفال حديثي الولادة من خلال ما تلقوه من جلد أمهاتهم، حيث اختبرت منظمة الدفاع عن البيئة الكندية دم الحبل السري للأطفال المولودين ووجدوا أن كل طفل ولد ومعه من 55 إلى 121 مركبا ساما وموادا كيميائية مسببة للسرطان في أجسامهم.

وبالرغم من الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع إلا أن شركات مستحضرات التجميل تضع مواد كيميائية سامة بلا داعِ لوجودها ولا تضع علامة تحذيرية لوجود أيًا من تلك المواد.

وفيما يلي المواد الكيميائية الضارة الموجودة في مستحضرات التجميل وآثارها الجانبية بحسب ما نشرها موقع "conscious lifestyle".

- BHA (هيدروكسيانيسول بوتيل) و BHT (هيدروكسيتولوين بوتيل):

أدرجت الوكالة الدولية لبحوث السرطان البريطانية هذه المواد الكيميائية كمواد مسرطنة محتملة، لأن كاليفورنيا تدرج BHA في قائمة المواد الكيميائية التي يجب أن تكون مدرجة على ملصقات مكونات المنتج على أنها قد تسبب السرطان.

- أصباغ قطران الفحم أو PPD:

تعتبر أصباغ قطران الفحم من بين مكونات المكياج التي يجب الابتعاد عنها لأنها تؤدي إلى مخاطر صحية وخيمة على المدى الطويل مثل إصابة الغدد الليمفاوية.

- سيكلوميثيكون وسيلوكسان:

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ذكرت وكالة البيئة الكندية أن D4 (سيكلوتيتراسيلوكسان) و D5 (سيكلوبنتاسيلوكسان) توضع هذه المواد في الكريمات ومزيل العرق، وتحدث خلل في الهرمونات وتليف الكبد.

- الإيثانولامين (مركبات الأمونيا) - DEA (ثنائي إيثانول أمين) ، MEA (أحادي إيثانول أمين) ، و TEA (ثلاثي إيثانول أمين):

توجد هذه المكونات في المنتجات الكريمية والرغوية مثل المرطب والصابون وواقي الشمس والشامبو، وتتفاعل مع الجلد لتشكيل النتروزامين المسببة للسرطان.

- Dibutyl phthalate:

تحافظ مادة Dibutyl phthalate على الأظافر من التقصف وتوضع في طلاء الأظافر أو الأسيتون، وتعمل كمذيب للأصباغ والعطور في بعض المنتجات، لكنها مادة كيميائية تسبب العديد من الأمراض الجلدية.

- الفورمالديهايد (DMDM hydantoin ،diazolidinyl urea ،imidazolidinyl urea، methenamine، أو quarternium-15):

تستخدم على نطاق واسع في منتجات الشعر والأظافر وفي المرطبات، ويتم استخدامها كمادة حافظة لمستحضرات التجميل، ثبت أن الفورمالديهايد يسبب السرطان.

- البارابين:

يوضع البارابين في المكياج والمرطبات، وهو مادة كيميائية شائعة في منتجات التجميل، وأظهرت الدراسات أن البارابين يمكن أن يحل محل هرمون الاستروجين، فيعمل على اختلال توازن في الهرمونات ويؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي.

-العطور:

يتم وضع العطور في العديد من مستحضرات التجميل، وأثبتت الدراسات أن العطر يتكون من العديد من المواد الكيميائية والزيوت، والتي تسبب الحساسية، والصداع النصفي، والربو.