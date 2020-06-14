خيارات مناسبة للأمهات من روان بن حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - جذبت مدوّنة الموضة والجمال روان بن حسين الأنظار لها بمدة قصيرة من ظهورها، وتُعَدُّ الآن وجهًا إعلانيًّا لأهم شركات مستحضرات التجميل والأزياء العالمية، وتميزت روان بالعديد من الخيارات الأنيقة المناسبة لها بكونها أمًّا وفتاة عربية، واهتمت بتنسيق أزيائها بشكل واضح وأنيق، فإليكن أحدث إطلالاتها.

خيارات الجلابيات والقفاطين

خيارات الجلابيات والقفاطين

تأنقت روان بالعديد من الجلابيات الأنيقة، منها جلابية بيضاء مزينة بالسماوي بطريقة بسيطة وشبابية، وأخرى مصممة باللون البني المكسو بالرسومات الملونة لخيار مناسب للأمهات، واختارت جلابية بيضاء مصممة بقصة الكاب ومزينة بالنقوش الذهبية، واختارت قفطانًا ناعمًا بدرجة فاتحة من البني المرسوم بالخيوط الملونة بطريقة أنيقة وأنثوية، وتميزت بجلابية بنية مزينة بالنقوش الذهبية بطريقة عربية مميزة.

تابعي المزيد:خيارات صيفية من وحي العنود بدر

Advertisements

إطلالات باللون الأحمر

إطلالات باللون الأحمر

تضيف الأزياء الحمراء للأنثى مظهرًا جذابًا ومميزًا، لذا تجملت روان بجمبسوت أحمر من الحرير المصمم بقصة ناعمة وأنثوية، وتزينت بفستان أحمر مكشوف الكتفين ومصمم بقصة ناعمة وأكمام واسعة لخيار أنثوي مذهل، وأكملته بأقراط متوسطة الحجم على شكل زهرة بيضاء.

تابعي المزيد:اعتمدي البدلة الرسمية على طريقة مايا دياب

تنسيقات الفساتين

تنسيقات الفساتين

تفضِّل روان التنوع في موديلات فساتينها، ومؤخرًا أطلّت بفستان أسود مزين بالأزرق ومصمم بثنيات ناعمة، وظهرت بفستان أصفر من قماش الحرير الواسع المصمم بموديل ناعم وأنيق، وارتدت فستانًا أسود مزينًا بخطوط بيضاء ومزينًا برسومات الزهور الحمراء والبيضاء لإطلالة شبابية يومية.

تابعي المزيد:إطلالات دانييلا رحمة بموضة الجينز