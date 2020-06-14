شنط يد نسائية كبيرة موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - تحظى شنط اليد الكبيرة بشعبية كبيرة ليس فقط لأنها تتسع لكل الأغراض الشخصية ولكن لأنها أيضًا تساعد في إخفاء عيوب الجسم.

من هنا أردنا أن نستعرض لكِ آخر صيحات شنط اليد الكبيرة من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 لتكوني السباقة في إعتمادها.

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شنط دلو كبيرة موضة صيف 2020

MARNI



استحوذت شنط الدلو على إهتمام كبار المصممين وقُدمت هذا الموسم بأحجام كبيرة تمكنك من اصطحابها في العطلات الصيفية، كشفت ماركة مارني Marni عن موديل رائع تميز بلون البرغندي واليد الكبيرة التي تساعدك في حمله على الكتف، كما لفتتنا حقيبة ستيلا مكارتني Stella McCartney الزرقاء الفاتحة Baby blue المصممة على شكل شبكة، تصميم يناسب الشابات.

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شنط بيد صغيرة الأبرز هذا الموسم



هيمنت الشنط الكبيرة المصممة بيد صغيرة تحمل بالكاد بكف اليد على مجموعات ربيع وصيف 2020، أجمل التصاميم حملت توقيع فندي Fendi والتي زين بعضها برسومات بارزة من الحرف الأيقوني للدار وبتصميم مشابه تألقت عارضات ماركة Aigner، قطع مثالية لاطلالات المكتب.

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شنط كبيرة مطبعة بتوقيع أشهر الماركات



DOLCE &GABBANA



قامت عدد من الماركات بتزيين حقائبهم بطبعات مميزة، بعضها أتى على شكل وجوه كبيرة مثل الحقيبة البيضاء من مجموعة زيمرمان Zimmermann، فيما زين البعض الآخر بنقوشات الحيوانات مثل الحقيبة الفاخرة الموقعة من دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، الميزة الأساسية في هذه القطع أنها يمكن أن تنقل أي إطلالة بسيطة إلى مستوى آخر من الفخامة والأناقة.









شنط كبيرة مزود بحزام طويل



لم تكتفي بعض الدور بتصميم حقائبها بيد صغيرة بل زودتها أيضًا بأحزمة أو سلاسل معدنية طويلة ليسهل حملها بأكثر من طريقة وحتى عبر الجسم، أجمل التصميمات رصدناها لدى ماكس مارا Max Mara وشانيل Chanel.



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