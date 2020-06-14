أزياء الكاروهات تستكمل رواجها على منصات العروض لصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - لطالما عهدنا رواج موضة أزياء الكاروهات ضمن مواسم الخريف والشتاء، إلا أن صيف 2020 أثبت لنا العكس مبرزاً هذه الصيحة على منصات عروض أهم الماركات العالمية بألوان متنوعة وبتصميمات وخامات تناسب الطقس الصيفي الحار.

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تنورة بالكاروهات من بربري Burberry



تُعد أزياء الكاروهات من التصميمات الكلاسيكية كما عهدناها دائماً، وكما تم التعرف عليها في قاموس الموضة، إلا أن هذا الترند اتخذ في صيف 2020 منحًى جديداً جمع بين الكلاسيكية والمرح في الإطلالة ذلك؛ ليلائم مختلف أذواق النساء، سواء كنَّ من عاشقات الإطلالات الكلاسيكية أو الإطلالات الكاجوال العصرية.

تابعي مع «الخليج 365» اليوم دليل أحدث موضة صيحة الكاروهات من منصات عروض صيف 2020؛ لتختاري منها ما يناسب ذوقك!

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أزياء الكاروهات موضة صيف 2020

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أزياء الكاروهات لإطلالة كلاسيكية في صيف 2020

بدلة بالكاروهات من فكتوريا بيكهام Victoria Beckham



ليس هناك أجمل من البدلة هذا الموسم لإطلالة كلاسيكية أنيقة، وبالأخص أن هذه القطعة تُعد أساسية في خزانة صيف 2020. وجاءت موضة الكاروهات هذا الموسم لتضفي على البدلة روحاً مفعمة بالأناقة الأخاذة لعاشقات الأسلوب الراقي، فأعجبتنا على منصة عرض فيكتوريا بيكهام «Victoria Beckham» التي أبرزتها بأسلوب مميز باللون البيج والأسود، وقد أضفى المعطف البيج عليها لمسة من الرقي.

ولأن موضة الكاروهات هي العلامة الفارقة المميزة لدار بربري «Burberry»، لفتتنا إلى منصة هذه العلامة الكثير من الأزياء بالكاروهات التي جاء أبرزها كلاسيكياً لصيف 2020 باللونين الأسود والأبيض، سواء من خلال التنانير بالقصات المتفاوتة والبناطيل ذات التصميم العصري والشورت.

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أزياء الكاروهات لإطلالة كاجوال في صيف 2020

جمبسوت شورت من كريستيان ديور Christian Dior



لإطلالة كاجوال عصرية ولافتة، اختاري من علامة توغا «Toga» هذه الجواكيت المميزة بتصميم الكاروهات باللونين البيج والأسود لصيف 2020، ونسِّقيها مع شورت دنيم أو باللون الأسود بالإضافة إلى حذاء صندل دون كعب.

ولصيف 2020، يمكنك أن تعتمدي الجمبسوت بالكاروهات بتصميم الشورت من كريستيان ديور «Christian Dior» لإطلالة صيفية منعشة، وبالأخص إذا ما كنتِ من صاحبات القوام الرفيع. نسِّقي هذه الإطلالة مع حذاء «Slides» أو سنيكرز أسود لاستكمال اللوك بطريقة مثالية، ولا تنسي اعتماد قبعة القش.

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