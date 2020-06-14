قفاطين وجلابيات مغربية من وحي ابتسام بطمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - تتميز عارضة الأزياء ابتسام بطمة بالعديد من القفاطين والجلابيات المغربية الأنيقة، وتحرص على التنوع بأزياء بلدها بالطريقة التي تناسب قوامها ولون بشرتها وشخصيتها، لذا جمعنا لكنّ اليوم عدة خيارات من وحيها، فاستوحين منها ما يناسبكن.

خيارات القفاطين المطرزَّة

القفاطين المطرزَّة

تعتمد ابتسام على القفاطين في مناسباتها، ومن أحدث خياراتها ارتدتْ قفطانًا فوشيا مطرزًا بالذهبي والأسود، وظهرت بقفطان أبيض تكسوه التطريزات الذهبية وأكملته بتاج ذهبي لخيار مذهل وفاخر، وأطلت بقفطان كحلي بقماش الحرير الراقي المزين بتطريزات الزهور البيضاء لإطلالة أنثوية، واختارت قفطانًا سماويًّا مطرزًا بالذهبي لخيار شبابي مرح.

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إطلالات الجلابيات المغربية

الجلابيات المغربية

تفضِّل بطمة خيارات الجلابيات المغربية المتنوعة، ومن أحدث إطلالاتها تأنقت بجلابية فوشيا واسعة مزينة من أطراف الأكمام بالألوان لخيار مرح، وتجملت بجلابية خضراء مزينة برسومات بنفسجية لإطلالة عصرية، ونسقت جلابية زرقاء مطرزة بالذهبي مع أكسسوارات ذهبية لمظهر أنيق، وتزينت بجلابية بيضاء مصممة بفرو ملون مع حقيبة وحذاء باللون الأزرق، وأخرى سوداء مطرزة بالأبيض وبأزرار ناعمة.

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