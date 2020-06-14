صيحة أقراط تعتمدها الفاشينيستا العربيات ..تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - ظهرت العديد من الصيحات الرائجة للأقراط، ومنها صيحة أقراط الشراشيب التي تطبقها العديد من الفاشينيستا العربيات . شاهدي أجمل أقراط الشراشيب التي اعتمدتها الفاشينيستا لتلهمك بإطلالات جذابة وعصرية.



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أقراط الشراشيب الملونة ديما الاسدي



تعد أقراط الشراشيب الملونة من أبرز صيحات الإكسسوارات المميزة لهذا العام، حيث تمنح المرأة إطلالة نابضة بالحيوية.



برزت أقراط الشراشيب باللون الأحمر، والتي اعتمدتها الفاشينيستا ديما الأسدي والفاشينيستا شهد الجميلي والفاشينيستا تالا سمان.





ديما الاسدي





أيضًا ظهرت صيحة أقراط الشراشيب باللون الأزرق الزاهي للمسة جذابة ولافتة للأنظار، مثل أقراط شهد الجميلي.



واعتمدت الفاشينيستا تالا سمان أقراط الشراشيب باللون الأبيض لإطلالة جذابة وعصرية في الصيف.



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أقراط الشراشيب المعدنية لانا الساحلي



إلى جانب أقراط الشراشيب الملونة، برزت صيحة أقراط الشراشيب المعدنية التي تناسب إطلالات المساء والسهرات.



اعتمدت الفاشينيستا ديما الأسدي الأقراط المعدنية الطويلة والمرصعة بفصوص برّاقة مع فستان سهرة أسود.



كذلك اختارت الفاشينيستا لانا الساحلي أقراط الشراشيب بالذهب الأبيض المرصعة بالفصوص البرّاقة والتي نسقتها مع فستان أحمر. شهد الجميلي



وارتدت الفاشينيستا شهد الجميلي أقراط الشراشيب المعدنية باللون الذهبي.

طالعي أجمل الأقراط بصيحة الشراشيب، سواء الشراشيب الملونة التي تناسب إطلالات النهار أو الشراشيب المعدنية لإطلالات المساء والسهرات بوحي من الفاشينيستا العرب لتتألقي بأحدث صيحات الموضة الرائجة. تابعي المزيد:الأقراط الهلالية موضة 2020

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