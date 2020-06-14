إطلالات متنوعة للمحجبات من عايشة المازمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - تفضِّل مدوّنة الموضة عايشة المازمي اختيارَ أزيائها بدِقَّة وتناسق، وتحرص على الظهور بإطلالات متنوعة ومناسبة للشابات في عمرها، لذا جمعنا لمُحِبَّاتها عدة خيارات ليستلهمن منها أفكارًا لما يناسبهن.



خيارات اللون الأزرق

خيارات اللون الأزرق



تفضل عايشة المازمي اختيار القطع الزرقاء المختلفة، وتنسقها بطرق أنيقة ومتنوعة، ومن أبرز إطلالاتها ظهرت بجمبسوت أزرق مزين بطبعات بيضاء مع حجاب ومعطف باللون الأبيض، وارتدت فستانًا أزرق مصممًا بشكل ضيق من الخصر ويتسع من الأسفل ومزينًا برسومات بيضاء لخيار مذهل، واختارت بنطالًا وقميصًا يكسوهما اللون الأبيض مع معطف طويل أزرق مزين بالسماوي لإطلالة عملية، وأطلَّت بفستان أزرق مزين بالسماوي والأخضر بشكل مذهل للمناسبات البسيطة.

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تنسيقات شبابية



تأنقت عايشة بعدة خيارات شبابية مؤخرًا، منها فستان فوشيا بسيط ومحتشم، وفستان برتقالي مصمم بكسرات في الأسفل وبقصة البليزر في الأعلى لخيار عصري أنيق، وتجملت بفستان أسود أنيق ومحتشم مع حزام للخصر من ديور.

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خيارات بالبنطال

خيارات بالبنطال



إن كنتِ ممن يفضلن خيارات البنطال لراحة أكثر، فيمكننا أن نلهمك من عايشة إطلالة رسمية للعمل، مكونة من بنطال وبلوزة باللون الأسود مع بليزر مزين برسومات اللون الأزرق والأخضر والفوشيا، ليعطيك أسلوبًا عصريًّا أكثر، أو إطلالتها الرياضية ببنطال ومعطف رماديين من القطن المزين بالخطوط البيضاء والحمراء، لأسلوب مناسب للشابات.

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