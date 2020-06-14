أساور ذهب مفتوحة مزينة بالأحجار الملونة غادة بهاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - من أجمل صيحات المجوهرات المنتشرة كثيراً لموسم ربيع وصيف 2020 هي أساور الذهب المفتوحة المزينة بأحجار كريمة ملونة من الطرفين. اليوم، جمعنا لك أبرز أساور الذهب هذه لتختاري من بينها الأنسب لك؛ لاعتمادها وحدها مع أساور أخرى أو ساعة بسيطة.

سوار من بياجيه

سوار من بياجيه



لإطلالة خلابة صُنع هذا السوار من بياجيه من الذهب الوردي ومزين بألماسةٍ على الجانب وحجر أزرق اللون مع لمسة من الألماس الأبيض أيضاً.

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سوار من شوبارد

سوار من شوبارد



كما قدمت دار شوبارد Chopard السوار بتصميم القلب المرصع بالألماس؛ ليعبر عن مشاعر الحب، سوار ذهب وردي مفتوح مزين بحجر الفيروز والألماس الأبيض.



سوار من فارفيتش

سوار من فارفيتش



تضع فارفيتش بصماتها المميزة في أساور مريحة مزينة بألماسات منثورة بشكل غير منتظم وأخرى مطعمة بالأحجار الكريمة أو اللؤلؤ أو الشريسوبراسي، ويمكنك ارتداؤها مع إبقاء الطرف المزين بجهة باطن اليد لإطلالة ناعمة.

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سوار من بولغري

سوار من بولغري



يعدّ هذا السوار من مجموعة Divas' Dream من المجوهرات الثمينة والفخمة جدّاً والتي تتميز أيضاً بتصميمها الشيك المزين بحجرِ الملاكيت وأحجار الألماس الأبيض الصغيرة التي ستزين حتماً يدك بفخامة تليق بإطلالتك.



سوار من فان كليف أند آربلز

سوار من فان كليف أند آربلز



تعتبر مجموعة بيرليه كولور المرصعة بأحجار كريمة صلبة الروح البهيجة للمجموعة، وهي من التصاميم المتأصلة في جوهر وهوية فان كليف أند آربلز إذ يعكس الاستخدام الجريء للألوان .

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سوار من باتريدج



سوار بيضاوي الشكل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا يضم أربعة صفوف من الألماس المستدير المرصوف.



سوار من فابرجيه



لم تتوقف ابتكارات المصممين على الأسلوب التقليدي للأساور، وإنما قدموا إبداعات تجمع بين العصرية والرقي، مثل الأساور الذهبية المفتوحة من فابرجيه Faberge.