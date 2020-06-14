دليل الحصول على مكياج طبيعي مشرق خلال الصيف من شانيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - بالنسبة الى النساء اللواتي كن يضعن المكياج بشكل يومي، فلا شك أن فيروس كورونا والحجر المنزلي الذي فرضه خلال الأشهر الماضية، شكلا فترة راحة وابتعاد عن استخدام مستحضرات المكياج. في المقابل، أصبح المعيار الجديد في عالم الجمال، هو عدم تطبيق المكياج أو استخدام القليل منه.

وفي هذا المقال، يقدم لك خبير المكياج المعتمد لدى دار شانيل Chanel، Ninni Nummela، دليلاً شاملاً بالمستحضرات والحيل التي تساعدك في تحقيق مكياج اللامكياج والحصول على مظهر طبيعي مشرق ومتوهج خلال الصيف.



إعداد البشرة

إعداد البشرة



تعد البشرة النظيفة والمرطَّبة بشكل كاف القاعدة الأساسية للحصول على مكياج طبيعي مشرق. من ثم، يعدّ تضمين عامل الحماية من الشمس في روتين العناية بالجمال، خصوصاً خلال الأيام المشمسة، الخطوة الأهم في الطقوس الجمالية لأي امرأة. ومن الأفضل بحسب خبير مكياج شانيل، تطيبق كريم أساس شفاف مرطّب للبشرة يعمل على إبرازها بشكل طبيعي بعيداً عن المبالغة والإكثار، وهو يعتبر أن كريم الأساس من شانيل Les Beiges Fresh Water Tint هو أفضل رهان لذلك. أما إذا كانت بعض مناطق الوجه تحتاج الى تغطية إضافية، فينصحك بتطبيق القليل من كريم أساس ذي تغطية كاملة، أو الكونسيلر عليها مباشرة، مع الحرص على اختيار تدرجات دافئة إذا كنت تعانين من البقع الداكنة. وفي هذا الإطار، ينصحك أيضاً بمزج لونين مختلفين من كريم الأساس لتحقيق تغطية طبيعية مشرقة للبشرة.

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البرونزر

البرونزر



خلال فصل الصيف، من الصعب الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة بشكل طبيعي بسبب التأثير السلبي الذي تتركه أشعة الشمس على البشرة. لذلك، ينصحك خبير المكياج لدى شانيل Ninni Nummela باستخدام برونزر خفي مثل Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream من شانيل، الذي يجعل البشرة مشرقة ومتوهجة من دون أن تبدو اصطناعية. باستخدام فرشاة مستديرة، امزجي البرونزر على عظام الوجنين وجسر الأنف ووسط الذقن والجبهة. إضافة الى أنه بإمكانك استخدامه كظل للعين، إذ إنه الخيار المثالي لتحديد محيط العين وإبرازه بشكل طبيعي.



إبراز الحاجبين

إبراز الحاجبين



الحواجب العريضة والسميكة هي موضة المكياج الأبرز في الوقت الراهن، يقول نيني نوميلا، فهي تحدد الوجه وتمنح المرأة نظرة شبابية. وفي هذا الإطار، ينصحك باستخدام زيت الخروع على الحاجبين بشكل يومي كونه يحفز نمو الحاجبين والرموش أيضاً. وفي حال كنت تعانين من أي فراغات في الحاجبين، ينصحك باستخدام قلم تحديد الحواجب The Precision Brow Pencil، ولإبقاءالشعيرات في مكانها وجعلها تبدو أكثر سمكاً، استخدمي جل الحواجب من علامة شانيل Longwear Eyebrow Gel.

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الماسكرا

الماسكرا



تحدث الماسكرا فرقاً كبيراً في مظهر المرأة، فهي أفضل طريقة للحصول على عيون واسعة وأكبر حجماً ومظهراً طبيعياً أنثوياً. استخدمي في البداية، مكبس الرموش، من ثم قومي بوضع طبقات عدة من الماسكرا، الى أن تحصلي على رموش طويلة وكثيفة.



البلاش وأحمر الشفاه



في ما يتعلق بأحمر الشفاه، اختاري لون الروج قريباً الى لون شفتيك، على أن يكون لامعاً ليبرز شفتيك. وبالنسبة الى البلاش، يقول خبير مكياج دار شانيل: اضغطي على خديك واختاري البلاش الذي يحاكي لونهما الطبيعي. ضعيه على أعلى تفاحة الخدين وعلى وجنتيك، باستخدام أطراف أصابعك، وذلك للحصول على توهج طبيعي جذاب.

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