وصفات طبيعية للتخلص من السلوليت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - إذا كنتِ تلاحظين ظهور ندوب فى الجلد بخاصة فى الجزء السفلي من الأرداف، والتي تشبه شكل جلد قشرة البرتقالة، فإنكِ عزيزتي تعانين

مشكلة السلوليت، وهو ما يفسد عليكِ مظهركِ الخارجي، ويجعلكِ تتقيدين في اختيار ملابسِك، فكيف يمكنكِ التخلص منها تدريجيًّا؟

خلطات طبيعية للتخلص من السيلوليت

عليكِ أن تحرصى على اتّباع بعض العادات الصحية :

مثل الإقلاع عن التدخين

أن تتّبعي نظامًا غذائيًّا صحيًّا ومتوازنًا

أن تمارسي الرياضة بشكل مستمر

ولأنّ للـ خلطات الطبيعية وبعض الزيوت دورًا مهمًّا وأساسيًّا في التخلص من مشكلة السلوليت، إليكِ بعض هذه الوصفات:

خلطة القهوة وزيت الزيتون :

القهوة وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من القهوة

طريقة التحضير:

قومي بخلطها ووضعها على المنطقة المراد علاجها، وقومي بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة ليس أقل من ذلك، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسله بالماء الفاتر. كرري الخليط مرة أسبوعيًّا

كيف يعمل الخليط ؟

يُعتبر زيت الزيتون اختياركِ الأول لعلاج مشكلة السلوليت، لأنه ينعّم الجلد ويخلّصكِ من طبقة الجلد الميت، ووجود القهوة وما بها نسبة كافيين عالية، يساعدكِ على تقليل الملمس المترهل للجلد، لأنه يعمل على ظهور الجلد بمظهر أكثر مرونة.

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وصفة خل التفاح والعسل :

خل التفاح والعسل

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

أربع ملاعق كبيرة من الماء

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

قومي بخلط المكونات وضعيها على المناطق المصابة بالسلوليت، وافركيها على الجلد ثم اتركى الخليط لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. كررى هذه الوصفة يوميًّا

كيف يعمل الخليط ؟

خل التفاح يحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للصحة، ويساعدكِ على خسارة الوزن، والعسل يعمل على تنشيط الدورة الدموية التى تشدّ الجلد وتنعّمه .

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وصفة زيت الأطفال والسكر البني:

زيت الأطفال والسكر البني

المكونات

ربع كوب من السكر البني

ملعقتان كبيرتان من زيت الأطفال

طريقة التحضير

اخلطى السكر البني وزيت الأطفال حتى يصبح قوامه كالمعجون، افركى المنطقة المصابة بالسلوليت بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر

كيف يعمل الخليط ؟

الحركات الدائرية تساعدكِ على تنشيط الدورة الدموية مع التقشير بالسكر، يساعدكِ على التخلص من الجلد الميت وإزالة الجراثيم التي بالجلد، ويقوم الزيت بترطيب البشرة وتنعيمها .

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