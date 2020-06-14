كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - شعرك هو سرّ جمالك الذي ترغبين دائمًا في ظهوره بمظهر لافت يميزك ويجعل لك إطلالة خاصة. ومما لا شك، أنك تبحثين عن تسريحات شعر عصرية مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر تُبرز جمال وجهك وتمنحك إطلالة شبابية عفوية تُناسب الأجواء الصيفية وتُعبّر عن شخصيتك المتميّزة. "الخليج 365.نت" اختار لك باقة متنوعة من أجمل موديلات تسريحات الشعر لصيف 2020، سهلة وسريعة تمنحك إطلالة أصغر سنًا، لتزيني بها شعرك وتُلكمي إطلالتك.



موديلات تسريحات شعر تجعلك تبدين أصغر سنًا من وحي النجمات

تسريحات شعر تناسب الأجواء الصيفية وتجعلك تبدين أصغر سنًا من وحي النجمات





تسريحة الكعكة

تايلور سويفت



هذه التسريحة عصرية وشبابية، وستمنحك مظهراً حيوياً خلال الأجواء الحارة، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها، إذ يكفي أن تقسمي شعرك إلى نصفين بطريقة أفقية، ومن ثم لف النصف العلوي بأسلوب الكعكة. واتركي النصف السفلي منسدلاً على ظهرك وكتفيك، وبعض الخصلات منسدلة على الوجه على غرار النجمة تايلور سويفت.



تسريحة ذيل الحصان

بيونسيه



تسريحات ذيل الحصان، سواء المرتفعة أو المنخفضة تعتبر هي من أفضل التسريحات الملائمة لأجواء الصيف؛ إذ تمنحك إطلالة عملية وأنيقة، إضافة الى أنها تسريحة سهلة وسريعة التطبيق، ما عليك سوى جمع كامل الشعر الى الوراء بأسلوب ذيل الحصان على غرار بيونسية لابراز ملامح وجهك بأسلوب جذّاب.





تسريحة الكيرلي

تشارليز ثيرون



تسريحة شعر الكيرلي تعدّ من التسريحات المُفعمة بالحيوية لكل امرأة، يُمكنك اعتمادها في جميع مناسباتك، سواء النهارية كانت أم المسائية. وهي تُناسب جميع أنواع الشعر، سواء كان طويلًا أو متوسط الطول وحتى قصيرًا. لا تتردّدي في اعتماد تسريحة شعرك من وحي تشارليز ثيرون لتكملي إطلالتك الساحرة.

تسريحة الضفائر

جيجي حديد



كانت ولا زالت تسريحة الضفائر تتربّع على عرش موضة صيحات الشعر. فهي من التسريحات العصرية الشبابية التي تمنح المرأة لوكًا حيويًا وأنيقًا في الوقت ذاته. وهي ملائمة جدًا للأجواء الحارّة. كما أنها لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها، وهي من التسريحات التي تتناسب مع الشعر الطويل والشعر المتوسط الطول.

ولا تغيب تسريحة الضفيرة بمختلف أساليبها عن موضة الشعر، فهي تُعدّ خيارك الأمثل لإطلالة عصرية ومميزة. وإذا كنت تبحثين عن إطلالة عادية ويومية، فأنت لست بحاجة إلى اعتماد أي أكسسواراتٍ إضافيّة؛ بل من الأفضل أن تبقيها بسيطة.

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التسريحة المبللة

زوي دويتش



تسريحة الشعر المبلّل، لاقت رواجًا كبيرًا في صفوف النجمات وباتت من تسريحات الشعر الأكثر عفوية. فالتسريحة المبللة من التسريحات المعتمدة يوميًا، وتُعد خيارك الأفضل لإطلالة عفوية وعصرية على غرار زوي دويتش، أو رفعه بأسلوب تسريحة الكعكة المنخفضة المرتخية والمبعثرة.



تسريحة الكعكة الباليرينا

تسريحة الباليرينا أو الكعكة المزدوجة



تألقي بتسريحة بالكعكة المزدوجة أو الباليرينا، سواء أكان شعرك قصير بمستوى الكتف، أو متوسط الطول أو طويل. اعتمديها مع مكياجٍ ناعم واسطعي جمالًا وجاذبية، وإبرزي جمال شعرك.



تسريحة الكعكة العشوائية

سكارليت جوهانسون

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية ومنعشة، ننصحك بإعتماد تسريحة الكعكة العشوائية. فهي تمنحك إطلالة عفوية شبابية تمنحك مظهرًا شبابيًا لافتًا على غرار سكارليت جوهانسون.



تسريحة البوب مع فرق وسطي

جايلي جينر



مهما كان شكل وجهك أو لون شعرك، ستبدو تسريحة البوب الجانبية رائعة وهي طبيعية بامتياز مع الغرّة الطويلة، وسهلة أكثر للواتي يتمتعن بشعر متوسط الكثافة أو الكثيف. بإمكانك أن تحصلي عليها إذا كان شعرك خفيفًا ومالسًا وستستمتعين بإطلالة طبيعية جدًا على طريقة جايلي جينر.

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