كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - مما لا شكّ فيه أن الحواجب الكثيفة والعريضة هي من أكثر صيحات الموضة التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي باتت مطلباً للكثير من السيدات اللواتي يسعين إلى إبراز جمالهن وملامحن .

وساعد المكياج السيدات اللواتي يعانين من فراغات بين شعرات حواجبهن عبر تقنيات تظهر الحواجب بشكل طبيعي وجميل بعكس ما كان سائداً في السنوات الماضية والتي كان عنوانها الرسوم الحادة . وبعد انتشار العديد من تقنيات التجميل التي تساعد السيدات على الظهور بإطلالة طبيعية ورسم حواجبهن بطريقة تظهرها أجمل كالـMicroblading وغيرها، إلا أن العديد من السيدات لا يزلن يفضلن اتباع المواد الطبيعية والوصفات المنزلية لتكثيف حواجبهن وزيادة شعر الحواجب لديهن . نقدم لكنّ خلطتان تحتويان في مكوّناتها على البصل واللّيمون بهدف الحصول على نتيجة فعّالة لتكثيف الحواجب.







تكثيف الحواجب بالبصل والليمون

حواجب كثيفة





يحتوي البصل على عنصر الكبريت الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية في منطقة الحواجب، ممّا يساعد على نموّ الشعر فيها تدريجيّاً.

بدوره اللّيمون غنيّ بفيتامين B و C، بالإضافة إلى الأحماض الدهنيّة المضادّة للبكتيريا والفيتامينات المغذّية لبصيلات الشعر.

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- وصفة الفازلين وعصير البصل

الفازلين وعصير البصل



المكوّنات:

• ملعقة طعام من عصير البصل.

• ½ ملعقة من الفازلين.

يقشّر البصل ويقطّع صغيراً، ثمّ يضرب في الخلّاط الكهربائيّ حتى يصبح عصيراً. يصفّى ويؤخذ منه مقدار ملعقة واحدة لمزجها مع الفازلين. تفرك الحواجب يوميّاً بالمزيج ويترك حتى يجفّ تماماً، ثمّ تغسل الحواجب جيّداً بالماء.









- وصفة اللّيمون وزيت إكليل الجبل

وصفة تكثيف الحواجب



المكوّنات:

• 3 قطرات من عصير اللّيمون.

• ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.

• ¼ ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

• ¼ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

• ¼ ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

تسكب المكوّنات في زجاجة محكمة وتحفظ في مكان مناسب. بعد مرور ½ ساعة على عمليّة الحفظ، تدهن الحواجب بأعواد القطن لأكثر من مرّة حتى يصل المزيج إلى جذور الشعر. يترك حتى تتشرّبه الحواجب، ثمّ تشطف بالماء والصابون الخفيف.

تكرّر هذه الوصفة مرّتين يوميّاً.

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