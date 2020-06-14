المناكير الأصفر خيار رائع للصيف... تعرفي الى أفضل أنواعه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - عندما يتعلق الأمر بألوان المناكير الموسمية، فهناك لون واحد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفصل الصيف، وهو الأصفر، إذ إنه الأكثر متعة وحيوية بين ألوان طلاء الأظافر كافة، حيث يمنح الأظافر توهجاً رائعاً يشبه أشعة الشمس، ليضفي الإشراقة والحيوية على إطلالة المرأة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من المناكير الأصفر المضيء من أفضل العلامات التجارية.



Jinsoon Tweety

Jinsoon Tweety



إن هذا المناكير باللون الأصفر الباستيل من Jinsoon، يبعث شعوراً بالأمل والسعادة لدى المرأة، ويجعل أظافرها ساطعة كأشعة الشمس. وهو يعد ذا لون متوسط بين الأصفر الفاقع والأصفر الباهت، مما يوفر لأظافرك لوناً متوازناً جذاباً. فضلاً عن أنه يتميز بتركيبته الخالية من المواد الكيماوية القاسية.

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Nails Inc. Nail Polish In Living Your Best Life

Nails Inc. Nail Polish In Living Your Best Life



يتميز هذا المناكير من Nails Inc، بلونه الأصفر اللامع ، وبتركيبته الكريمية الغنية التي توفر للأظافر تغطية مثالية تدوم طويلاً. وقد تم تصميم الفرشاة الخاصة به لتطبيق مريح ولخلق لمسة نهائية خالية من العيوب، فهي واسعة ومسطحة لتنساب على الأظافر بسهولة.



Olive & June Bright & Focused

Olive & June Bright & Focused



الأصفر بدرجاته الفاتحة خيار رائع لفصل الصيف، لذلك لا تترددي في تجربة المناكير الأصفر الفاتح Olive & June Bright & Focused الذي يمثل سحر فصل الصيف وبريقه. وهو خيار رائع لصاحبات البشرة السمراء والداكنة، كونه يضيء البشرة ويجعلها تبدو أفتح وأكثر إشراقة.

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Zoya Nail Lacquer in Bee

Zoya Nail Lacquer in Bee



يمكن وصف لون هذا المناكير من Zoya Nail، بالأصفر الدافئ والمشرق في الوقت نفسه، وهو ذو تركيبة كريمية تنساب بسهولة لتوفر للأظافر تغطية مثالية تدوم لمدة أسبوع وأكثر. وهو يشبه الى حد بعيد لون فاكهة الموز، الذي يلائم إطلالاتك اليومية خلال فصل الصيف.



Sally Hansen Hard As Nails Xtreme Wear

Sally Hansen Hard As Nails Xtreme Wear



يوفر هذا المناكير من سالي هانسن Sally Hansen لأظافرك لوناً أصفر غير تقليدي، وقد صدر حديثاً ضمن مجموعة رائعة محدودة الإصدار، ولونه الحيوي والمشرق سيضيء إطلالتك خلال الصيف ويوفر لأظافر تغطية رائعة.

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