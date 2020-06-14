الجرجير علاج فعّال للشعر التالف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 04:42 مساءً - يعتبر الجرجير من الخضار الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمنغنيز والحديد والكالسيوم ومضادت الأكسدة. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك والألياف. وانطلاقاً من تركيبته الغذائية الصحيّة، بات الجرجير أحد أبرز المكوّنات في وصفات العناية بالشعر.

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فوائد الجرجير للشعر

فوائد الجرجير للشعر



1. يعزّز صحّة فروة الرأس ويحميها من التهيّجات والالتهابات الجلدية التي قد تصيبها نتيجة بعض العوامل الخارجية.

2. يساعد في تنشيط الدورة الدموية ويجدّد خلايا فروة الرأس.

3. يساعد في نموّ الشعر بشكل سريع وصحيّ ويحميه من التلف والتساقط.

4. يمنح الشعر ملمساً ناعماً ولامعاً، بفضل غناه بالبيوتين والبوتاسيوم.



وصفات طبيعية من الجرجير



• غسول للشعر من الجرجير

غسول للشعر من الجرجير



هي من الوصفات السهلة والعملية جداً والتي بإمكانك اعتمادها بشكل يومي. كل ما عليك فعله هو تناول كمية كافية من الجرجير وغليها بليتر من الماء حتى يصبح لونها أخضر داكن. اتركي المياه حتى تبرد واحفظيها بقارورة زجاجية تستخدمينها غسولاً بعد كل عملية استحمام.

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• قناع الجرجير وزيت الزيتون

الجرجير وزيت الزيتون



هذان المكوّنان يحتويان على عناصر غذائية كثيرة، تساعد في تعزيز صحّة الشعر ونضارته. لتحضير هذا القناع أنت بحاجة إلى كمية قليلة من أوراق الجرجير ونصف فنجان من زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه قناعاً على شعر رطب. غطي شعرك بمنشفة دافئة أو بقبعة بلاستيكية واتركيه منقوعاً لمدة ساعة كاملة قبل غسله جيداً بالماء والصابون البلدي.

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• قناع الجرجير وجوز الهند

الجرجير وجوز الهند



ضعي في الخلاط الكهربائي كمية كافية من أوراق الجرجير وأضيفي إليها نصف كوب من زيت جوز الهند واتركي الخلاط يعمل حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الخليط على فروة رأسك، دلكيه جيداً لمدة خمس دقائق ثم اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون.



• قناع الجرجير والثوم

الجرجير والثوم



في الخلاط الكهربائي ضعي القليل من أوراق الجرجير مع فنجان من زيت الزيتون وفصين من الثوم المهروسين. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس. وزّعي المزيج على فروة رأسك وعلى شعرك من جذوره حتى أطرافه. دلّكي الشعر جيداً واتركيه منقوعاً لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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