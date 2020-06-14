"اللجنة الوطنية" تكرم عزة العشماوي.. ونجلها: معرفتش قيمة شغلها غير بعد وفاتها

علاقات و مجتمع

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تكريم الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديرا لجهودها المثمرة في ذلك الملف، فضلا عن دعمها المستمر للمرأة والأطفال، طوال مسيرتها المهنية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام.

وقدمت كلا من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة سحر السنباطي الأمين العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتقديم شهادة تقدير للراحلة، في ظل حضور نجلها، خلال المؤتمر الصحفي المدشن عن بُعد، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعربت "مرسي"، خلال كلمتها، عن بالغ حزنها لوفاة "العشماوي"، والتي وصفتها بـ"الصديقة العزيزة"، و"الشخصية المؤثرة"، وشعلة النشاط، مؤكدة على عقد تأبين كبير يليق باسم الراحلة عقب انتهاء تفشي كورونا في مصر.

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وفي سياق متصل، تحدثت نجلها عن تكريمها في عبارات مقتضبة، قائلا: "أنا مش بعرف أتكلم.. لكن أنا حقيقي فوز بيها، ومعرفتش قيمة شغلها وإنجازتها غير بعد وفاتها.

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، منذ قليل، الذي تعقده اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وشارك في المؤتمر الصحفي المنعقد عن بُعد عن طريق الإنترنت، كلا من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتوره سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة

ومن المقرر، إعلان جهود اللجنة في ملف الختان خلال عام، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020.