بيع الأرشيف كشف قصة بطل تيتانيك الحقيقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد 108 سنوات تم بيع أرشيف مذهل لممتلكات هارولد لوي بطل قصة تيتانيك من قبل عائلته، ومن المتوقع أن يجلب نحو 80 ألف دولار.

هارولد كان قد ساعد العشرات من النساء والأطفال في قوارب النجاة وكان ضابط تيتانيك الوحيد الذي عاد لإنقاذ الناس.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن الأرشيف يحتوي على تلسكوب أعطاه إياه أحد الناجين ونقشه “إلى هارولد جي لوي.. بطل تيتانيك الحقيقي”... وهناك أيضا صافرة ربما استخدمها على متن السفينة الغارقة لتنظيم الركاب في قوارب النجاة.

هارولد، كان بعمر 29 عاما في ذلك الوقت، وهو الضابط الخامس على متن السفينة. وظهرت هيئته الهادئة في الواجهة عندما كان ينقل الركاب إلى بر الأمان بعد أن اصطدمت السفينة الشهيرة في عام 1912 بجبل جليدي في المحيط الأطلسي.

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وغادر على متن قارب نجاة لكنه عاد إلى موقع الحطام لإنقاذ أولئك الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة في المياه المتجمدة.. وظهرت بطولته في فيلم تيتانيك الذي صدر عام 1997.

أرشيف هارولد يحتوي أيضا على صورة نادرة للغاية لجميع الضباط في RMS Carpathia، السفينة التي أنقذت جميع الناجين بعد ساعات من مأساة عام 1912.

ومن الواضح أن مصير تيتانيك ظل في ذهن هارولد لسنوات، ما يفسر رسمة صورة بالألوان المائية رائعة للسفينة، بعد سنوات من الحادث، والتي تفنخر بها عائلته.. وهناك أيضا شهادة كفاءة هارولد كربان سفينة، وهي بمثابة نظير للوثيقة التي فقدها عندما غرقت السفينة.

الأرشيف يعرض للبيع من قبل دار مزادات Henry Aldridge & Son Ltd في ويلتشاير البريطانية.. وقال البائع بالمزادات أندرو ألدريدج: “لم يسبق مشاهدة هذه الأشياء أو بيعها بالمزاد العلني من قبل”.

هارولد ولد في يانرهوس، كارنارفونشاير، عام 1882، وبقي بحارا بعد الكارثة التي أودت بحياة 1500 شخص. وتوفي في عام 1944 عن عمر يناهز 61 عاما.