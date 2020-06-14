لاعب كرة قدم يسجل هدفا بعد وفاته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في موقف غريب وغير معتاد جرى تكريم للاعب كرة القدم ألكسندر مارتينيز، البالغ من العمر 16 عاما الذي قتل على يد شرطي في المكسيك.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن وكالة “رويترز”، فقد شارك ما يقرب من 12 لاعبا في الفريق بحفل وداع زميلهم مارتينيز في ملعب لكرة القدم.

أصدقاء ورفاق مارتينيز، أحضروا نعش اللاعب إلى الملعب ومرروا الكرة لتصطدم بحافة التابوت وترتد مباشرة إلى زاوية المرمى، ليسجل هدفا أخيرا له ويحتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.. وحضر الجنازة حوالي 300 شخص.

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وبحسب ما ورد في وسائل إعلام مكسيكية فإن المراهق المكسيكي لقي حتفه عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية، وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة “أكاتلان دي بيريز فيغيروا” الجنوبية مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.

وفقا لصحيفة “ديلي ميل” فإن مارتينيز الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية انتقل من الولايات المتحدة إلى المكسيك لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.