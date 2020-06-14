وعد جريء من عارضة أزياء بريطانية للاعبي تشيلسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قطعت البريطانية جيسيكا لوبيز، عارضة الأزياء السابقة لمجلة “بلاي بوي” وملكة جمال “ميس بام بام”، وعدا على نفسها بالظهور عارية إذا فاز فريقها المفصل تشيلسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلت عن الفتاة، قولها: “إذا فاز تشيلسي بدوري الأبطال، فسأظهر عارية بقميصه، ولن يوقفني أي شيء”.

وعلى الأرجح، سيتعين على ملكة جمال بريطانيا لأجمل الأرداف “ميس بام بام”، الانتظار لمدة عام على الأقل، وذلك لأن تشيلسي الإنجليزي خسر أمام بايرن ميونخ الألماني (0-3) في مباراة الذهاب ضمن الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليج”، بينما تأجلت مباراة الإياب بسبب جائحة كورونا.