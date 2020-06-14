مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ينعي عزة العشماوي

علاقات و مجتمع

بدأت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمتها في المؤتمر الصحفي بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، بنعى الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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وأعربت "مرسي"، عن بالغ حزنها برحيل الأمين العام السابق لـ"الطفولة والأمومة"، ووصفتها بـ"شعلة نشاط"، مضيفة أنها الراحلة كان لها دور بارز في ملف ختان الإناث والتصدي له.

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، منذ قليل، الذي تعقده اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وشارك في المؤتمر الصحفي المنعقد عن بُعد عن طريق الإنترنت، كلا من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتوره سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة

ومن المقرر، إعلان جهود اللجنة في ملف الختان خلال عام، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020.