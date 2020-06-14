مايا مرسي: انتهينا من مشروع قانون عن ختان الإناث واعتباره "عاهة مستديمة"

علاقات و مجتمع

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن الانتهاء من مشروع تعديل قانون ختان الإناث، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

وقالت "مرسي"، إن مشروع القانون يشمل تغليظ العقوبات، واعتبار الختان "عاهة مستديمة"، والتأكيد على أنه لا يوجد مبرر طبي لتنفيذ تلك الجريمة، مع إجراءات تعديلات فيما يخص الختان في قانون الطفل واللائحة التنفيذية.

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وأشارت إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالي يعد من القانونية القوية في الشرق الأوسط، إلى أن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية.

وكان قد بدأ منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، منذ قليل، الذي تعقده اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وشارك في المؤتمر الصحفي المنعقد عن بُعد عن طريق الإنترنت، كلا من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتوره سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة

ومن المقرر، إعلان جهود اللجنة في ملف الختان خلال عام، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020.