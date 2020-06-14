في يومه العالمي.. متى يتم التبرع بالدم وما هي فوائده وشروطه؟

صحة

بالتزامن مع التبرع ببلازما دم متعافي كورونا لعلاج الحالات الأخرى، يحتفل العالم اليوم ١٤ يونيو، باليوم العالمي للتبرع بالدم والذي خصصته وزارة الصحة العالمية لتوجيه الشكر إلى المتبرّعين طوعاً بالدم من دون مقابل لقاء دمهم الممنوح هديةً لإنقاذ الأرواح.

ووفقا للموقع الرسمي للصحة العالمية، فإن التبرع بالدم يساعد على إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، لأن الدم ومنتجاته من المكوّنات الحاسمة الأهمية في مجال التدبير العلاجي السليم لحالات النساء اللائي يتعرضن لنزيف ناجم عن الحمل والولادة؛ والأطفال الذين يعانون من فقر الدم الوخيم بسبب الملاريا وسوء التغذية؛ والمرضى المصابين باضطرابات الدم ونخاع العظام والاضطرابات الموروثة في هيموجلوبين الدم والحالات المرضية المرتبطة بنقص المناعة؛ وضحايا الرضوح والطوارئ والكوارث والحوادث؛ فضلاً عن المرضى الذين تُجرى لهم عمليات طبية وجراحية متقدمة.

أما عن شروط التبرع بالدم ومن يمكنه القيام بذلك، وضعت الصحة العالمية معايير وهي كالتالي:

السن

يتراوح عمر المتبرع بين 18 و65 سنة.

يسمح التشريع الوطني في بعض البلدان للأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 16 و17 سنة بالتبرع بالدم شريطة أن يستوفوا المعايير البدنية والدموية اللازمة وأن يتسنى الحصول على الموافقة المناسبة، كما يمكن قبول المتبرعين المنتظمين بالدم البالغة أعمارهم أكثر من 65 سنة في بعض البلدان حسب تقدير الطبيب المسؤول، والسن القصوى للتبرع بالدم في بعض البلدان هي 60 سنة.

الوزن

يبلغ وزن المتبرع 50 كيلوجراماً على الأقل.

ينبغي أن يبلغ وزن المتبرعين بالدم الكامل في بعض البلدان 45 كيلوجراماً على الأقل لكي يتبرعوا بكمية تساوي 350 مليلتراً أي حوالي 10%.

الصحة

يجب على المتبرع التمتع بصحة جيدة عندما يتبرع بالدم، فلا يمكن للفرد التبرع بالدم إذا كان مصاباً بالزكام أو الأنفلونزا أو التهاب الحلق أو هربس الحمى أو وجع البطن أو أي عدوى أخرى.

وإذا أخضع الفرد مؤخراً جسمه لممارسة الوشم أو الثقب، فلا يمكنه أن يتبرع بالدم خلال 6 أشهر اعتباراً من تاريخ خضوعه لهذه الممارسة.

أما إذا جرت ممارسة الثقب على يد مهني صحي معتمد وزال أي التهاب زوالاً تاماً، فيمكن للفرد أن يتبرع بالدم بعد 12 ساعة.

وإذا قصد الفرد طبيب الأسنان وخضع لعملية جراحية بسيطة، فعليه أن ينتظر 24 ساعة قبل التبرع بالدم بينما عليه أن ينتظر شهراً واحداً في حال خضوعه لعملية جراحية لا يُستهان بها.

ولا يجب على الفرد التبرع بالدم إن لم يبلغ مستوى الهيموجلوبين الأدنى المطلوب للتبرع بالدم:

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يجري فحص مستوى الهيموجلوبين في موقع التبرع بالدم والحد الأدنى المطلوب لمستوى الهيموجلوبين في عدة بلدان هو 12 جراماً كل ديسيلتر لدى الإناث و13 غراماً كل ديسيلتر لدى الذكور.

السفر

إن السفر إلى مناطق تتوطنها حالات العدوى المنقولة عن طريق البعوض مثل العدوى بالملاريا وحمى الضنك وفيروس زيكا يمكن أن يؤدي إلى وقف التبرع بالدم بصورة مؤقتة.

وقد نفذت عدة بلدان أيضاً السياسة الرامية إلى وقف التبرع بالدم في حالة المتبرعين الذين سبق لهم السفر أو الإقامة لفترات محددة من التعرض التراكمي في بلدان أو مناطق معينة، كتدبير للحد من خطر انتقال العدوى بالشكل المختلف لداء كرويتسفلد- ياكوب عن طريق نقل الدم.

السلوك

لا يجب التبرع بالدم في الحالات التالية:

إذا مارس الفرد علاقات جنسية "تُعرّض للخطر" خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية.

يوقف التبرع بالدم بصورة دائمة لدى الأفراد الذين يكون سلوكهم على النحو التالي:

الأفراد الذين حصلوا على نتائج إيجابية في فحص تحري فيروس العوز المناعي البشري (فيروس الإيدز)

الأفراد الذين تعاطوا مخدرات ترفيهية بالحقن.

الحمل والرضاعة الطبيعية ينبغي أن تدوم فترة وقف التبرع بالدم بعد الحمل طوال عدد من الأشهر يساوي عدد أشهر فترة الحمل.

ويوصى بعدم التبرع بالدم أثناء الإرضاع، وتستغرق فترة وقف التبرع بالدم بعد الولادة 9 أشهر على الأقل (مثل فترة الحمل) وحتى 3 أشهر بعد أن يُفطم المولود بشكل ملحوظ (أي عندما يعتمد في تغذيته على الأغذية الصلبة أو التغذية بالزجاجات أساساً).

أما عن فوائد التبرع بالدم، فإنها عديدة وفقا لمقال نشر في موقع "كير 2" المعني بالصحة، سنذكرها فيما يلي:

1- الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب

2- تجديد كرات الدم الحمراء

3- تحسين تدفق الدم

4- تقليل مخزون الحديد الضار

5- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

في النهاية فإن التبرع بالدم يمكن أن يكون خطوة صحية جيدة لك بالإضافة إلى ذلك، فأنت تساعد من هم في حاجة له، مما يعزز لديك مشاعر الارتياح والرضا عن النفس نتيجة للقيام بعمل جيد وطيب.