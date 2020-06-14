بدء فعاليات مؤتمر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

علاقات و مجتمع

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بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، منذ قليل، الذي تعقده اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وشارك في المؤتمر الصحفي المنعقد عن بُعد عن طريق الإنترنت، كلا من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتوره سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة

ومن المقرر، إعلان جهود اللجنة في ملف الختان خلال عام، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020.