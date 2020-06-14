في ذكرى رحيلها.. تعرف على الإعلامية فريال صالح "عميدة التوك شو وضُرة تحية كاريوكا"

علاقات و مجتمع

اشتهرت بتقديم العديد من البرامج المهمة في مجال المنوعات والتسلية، والتي كانت تناقش من خلالها القضايا الاجتماعية والجماهيرية، فهي من أصول صعيدية من قنا، كانت الرابعة وسط أخواتها التسع، لُقبت بعميدة التوك شو، هي الإعلامية فريال صالح.

ويتزامن اليوم 14 يونيو، ذكرى وفاة الإعلامية فريال صالح، الثامنة حيث توفيت في عام 2012.

ويُقدم "هن" لقطات من حياتها، خلال السطور التالية، وفق الهيئة الوطنية للإعلام.

- ولدت فريال صالح، في 1 يناير عام 1941، بمحافظة قنا.

-حصلت على ليسانس آداب قسم فلسفة، من جامعة الإسكندرية، عام 1962.

- التحقت بالعمل في التليفزيون، واشتهرت بتقديم العديد من البرامج المهمة في مجال المنوعات والتسلية والتي كانت تناقش من خلالها القضايا الاجتماعية والجماهيرية مما جعل هذه البرامج تتصدر برامج الصف الأول.

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- لقبت بعميدة التوك شو، حيث كانت من أوائل من قدموا هذا النوع من البرامج داخل مصر، ومن أشهر برامجها:"حق الجماهير، "على فين" ، "نجوم على الهوا"، "ستديو الفن"، "اخترنا لك".

- إلى جانب التوك شو، قدمت فريال عدد من برامج المسابقات، نذكر منها: "ساعة الحظ"، "أنت وحظك"، "حاول تفتكر"، "صندوق الحظ "، "شخصيات ضاحكة".

- لم تكتفي خلال مشوارها المهني بتقديم البرامج، فقط، وإنما تدرجت في عدة مناصب بالتليفزيون حتى أصبحت مدير عام البرامج الثقافية".

- تزوجت من الفنان فايز حلاوة بعد انفصاله عن الفنانة الكبيرة الراحلة تحية كاريوكا.

- كانت تحرص على الاهتمام بالمناسبات الخاصة بمشاكل المرأة، وكانت عضوًا أساسيًا في جمعية سيدات روتاري.

- توفيت في 14 يونيو 2012.