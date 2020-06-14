كتب: هن - 12:15 م | الأحد 14 يونيو 2020

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل دجاج سويت آند ساور، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل دجاج سويت آند ساور 1 كيلو صدور دجاج مكعبات بيضة نشا ماء زيت نصف كوب كاتشب نصف كوب صلصة طماطم نصف كوب سكر نصف كوب خل أناناس مقطع فلفل أخضر مقطع Advertisements 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم ربع كوب صويا صوص ملح فلفل أسود مرقة مكرونة أسباجيتي للتقديم طريقة عمل دجاج سويت آند ساور تخلط البيضة مع النشا والماء وملح وفلفل ثم يضاف الدجاج إلى الخليط ثم يقلى في الزيت يخلط الكاتشب والصلصة والخل والسكر يشوح الثوم على النار مع الجنزبيل والفلفل الأخضر ثم يضاف خليط الكاتشب يضاف الصويا صوص والمرقة وتقلب جيدا تذوب ملعقة من النشا في ماء ثم تضاف إلى الصوص ليغلظ القوام يضاف الأناناس المقطع على الصوص ثم يضاف الدجاج ويقلب جيدا ويقدم.

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