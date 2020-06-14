أخصائي جلدية يحذر من خطورة الحلزون: يفرز مواد حمضية على البشرة

صحة
حذر الدكتور وليد سليمان أخصائي الجلدية، من وضع الحلزون على البشرة، مشيرًا إلى أنه تلقى بعض الحالات في عيادته والتي كانت تشتكي بسبب وضعها الحلزون على بشرتها.
وقال سليمان خلال لقاء مع مراسل برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "أوجه رسالة للناس كلها أتمني أنهم ميمشوش ورا السوشيال ميديا بالذات موضوع الحلزون".
وأضاف: "الموضوع فيه ضرر كبير وفيه تجارة ونصب والموضوع في شوية الأحماض اللي بتخرج من الحلزون ودي خلال فترة بتموت الطبقة الخارجية من خلايا الجلد فبتعمل تجديد لخلايا الجلد وده اللي بيحصل" مشددًا على أنه ليس معنى ذلك أن استخدام الحلزون آمن.
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