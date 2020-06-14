بعد شائعة طلاقهما.. لقطات من حياة إيمي سمير غانم وحسن الرداد: خناقات مضحكة

علاقات و مجتمع

4 أعوام مرت على زواج الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، بعد قصة حب طويلة نشأت بينهما، ظهرا خلالها في عدد من اللقاءات التلفزيونية ليكشفها عن العديد من المواقف والأسرار حول حياتهما الزوجية.

وعقب شائعة انفصالهما التي ترددت خلال الساعات الماضية، خرج الإعلامي رامي رضوان، وهو زوج شقيقة الفنانة إيمي سمير غانم، ليحسم الجدل حول هذا الأمر، إذ نشر صورة تجمع بينهما عبر حسابه الرسمي فيسبوك، معلقًا عليها: "حبايبي الغاليين"، لينفي بذلك أي أخبار متداولة عن انفصال الثنائي.

ويرصد "هن" لقطات من الحياة الزوجية للثنائي إيمي سمي غانم وحسن الرداد كالتالي:

خناقاتنا مضحكة

خلال لقاء الفنانة إيمي سمير غانم برفقة شقيقتها "دنيا" مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، كشفت "إيمي" عن طريقة تصرفها أثناء حدوث خلاف بينها وبين زوجها الفنان حسن الرداد.

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وتحدثت "إيمي" قائلة: "مش بعمل حاجة أقسم بالله ده في الجيم على طول والجيم واكل وقته أعمل معاه إيه طيب.. الحاجة اللذيذة إننا لما بنشد مع بعض بنقلبها ضحك.. بكون بتكلم عادي كده يقوم هو ضاحك.. أو ممكن أتلغبط في كلمة وأنا بقولها بنرفزة فهو يقعد يضحك".

واستشهدت "إيمي" بإحدى المواقف متذكرة: "أحيانا وأنا بتكلم بنرفزة لو فيه أي مشكلة أقوم متكلمة باللغة العربية الفُصحى.. زي ما مثلا قولتلة مره (اللهم بلغت.. اللهم فشلت)، طبعًا هي اللهم فاشهد بس أنا اتلخبط فيها فقلبنا الموضوع ضحك".

مش بطبخ

لم تجيد الفنانة إيمي سمير غانم، الطبخ، منذ زواجها، إذ كشفت عن ذلك خلال لقائها مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف"، الذي كان يذاع عبر فضائية "الحياة".

وقالت إيمي: "بالنسبة لموضوع الأكل ده بلاش نجيب سيرته كتير لأننا اتكلمنا في الموضوع ده كتير واتجوزنا بقالي سنتين ولسه زي ما أنا"، وأوضحت وقتها، بأن المطبخ غير جاهز لإعداد الطعام: "المطبخ مش جاهز إلى الآن والغاز مفرهدني ومش عارفة آخد معاد"، مشيرة إلى أن زوجها الفنان حسن الرداد "بيكبر دماغه"، وذلك خلال لقائها مع الفنان أشرف عبدالباقي.

بيغيروا على بعض

"أكيد هي بتغير عليا كتير وأنا كمان بغير جدًا".. هكذا تحدث الفنان حسن الرداد، عن الغيرة على زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك خلال حديثه مع برنامج "ET بالعربي".

وتابع "الرداد" أن كيمياء التفاهم بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، زادت بعد الزواج، مضيفا: "الحياة الزوجية مختلفة، وتقرب بين الشخصين أكثر، الجواز حاجة كويسة".