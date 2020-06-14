طريقة عمل كوكتيل فيتامين سي

كتب: هن - 10:06 ص | الأحد 14 يونيو 2020

قدمي لأطفالك مشروب البرتقال والليمون مع الجزر اللذيذ، الغني بالفيتامينات لتقوية مناعتهما وحمايتهم من الأمراض والفيروسات. وإليكِ طريقة عمل كوكتيل البرتقال بالجزر والليمون الغني بفيتامين سي، للوقاية من أمراض البرد والإنفلونزا، وأيضًا لتعزيز الجهاز المناعي، فضلًا عن مذاقه اللذيذ، كالتالي: مقادير كوكتيل فيتامين سي عدد 2 برتقالة Advertisements 3 حبات جزر عصير ليمون 4 ملاعق عسل أبيض 2 كوب ماء أوراق نعناع طريقة تحضير كوكتيل فيتامين سي أعصري البرتقال مع الماء والعسل. اسلقي الجزر، ثم ضيفيه للخليط، مع النعناع والليمون، وامزجيهما جيدًا.

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