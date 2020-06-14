6 موديلات من الفساتين تجعل جسمكِ نحيف تعرفي عليها

الفستان قطعة مريحة، تمنحكِ إطلالة أنثوية وعصرية في الوقت عينه. تصميم يليق بجميع السيدات مهما اختلفت أذواقهن وأجسامهن. قد تحدّ بعض السيدات الممتلئات وتحديداً صاحبات الجسم على شكل تفاحة، إطلالاتهنّ بالسراويل الطويلة والبلايز الواسعة، خوفاً من أن تُظهر الفساتين المناطق الممتلئة في الجسم، إلّا أنّ بعض القصات تبرز المنحنيات الجميلة، إذا تم اختيارها بالشكل الصحيح. من هنا، إليكِ موديلات فساتين تجعل جسمكِ نحيف.

فساتين ذات قصة خصر مرتفعة

موديلات فساتين نصائح موضةرؤى الصبان

يتميّز هذا الفستان بقصّته المنسدلة، وخصره العالي، تحت الصدر مباشرة. يساهم هذا النوع من الفساتين في جعلكِ تبدين أطول وأنحف في الوقت عينه، إذ أنه يساهم في عدم إبراز منطقة البطن. اختاري موديل هذا الفستان لمختلف إطلالاتكِ النهارية أو حتى لسهراتكِ الرسمية والأعراس. نظراً لانسداله وقصّة خصره، هذا الفستان يناسب أيضاً المرأة الحامل. إضافة إلى ذلك، إذا كنتِ تريدن أن تتمتعي بإطلالة ذات طابع إغريقي، فلا تترددي باختيار هذا النوع من الفساتين.

فساتين لف

مجموعة S by Serena لربيع 2020

يتّسم هذا الفستان بقصّته التي تلتف حول الجسم والتي من الممكن تعديلها. تصميم عصريّ، سهل الارتداء ويليق بجميع السيّدات. إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة، فالجئي إلى هذا الفستان، إذ أنه يساهم في إخفاء منطقة البطن. كما ويساهم بإخفاء منطقة الأرداف.

فساتين طويلة وذات قصة مستقيمة

إلجئي إلى الفستان الطويلة ذات القصة المستقيمة في حال كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة. هذا الموديل سيمنحكِ طولاً وفي الوقت عينه سيجعل جسمكِ أنحف. الفستان الطويل كفيل بمنح التوازن لجسمكِ. إضافة إلى ذلك، ننصحكِ بعدم اللجوء إلى تلك الواسعة والطويلة جداً وتستبدليه بالفستان ذات قصة ليست ضيّقة جداً أو واسعة بشكل مبالغ به. من الممكن أن تختاري ذلك الطويل وذا تفاصيل عند الخصر. هذه الأخيرة تساهم في جعلكِ أنحف من دون أي مجهود.

فساتين ذات طبعات صغيرة

موديلات فساتين فساتين نصائح موضةDemi Lovato

إن كنتِ تعتقدين أن جميع النقشات لا تناسب صاحبات الجسم الممتلئ، فأنتِ مخطئة. أظهري أسلوبكِ المرح والمنعش في الموضة واعتمدي فساتين مطبّعة بنقشات صغيرة. هذه الرسومات ستمنح الحركة لإطلالتكِ وتبعد التركيز عن التفاصيل في جسمكِ التي لا تريدين إظهارها. لا تترددي أيضاً في اللجوء إلى أسلوب الطبقات أيضاً في التنسيق تماماً كما فعلت Demi Lovato.

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فساتين ذات طبعة الخطوط العمودية

إذا كنتِ تحبين النقشات وتريدين أن تعتمديها لكن تشعرين بأنها ستجعل جسمكِ يبدو غير متوازن، فإليكِ الحل: إلجئي إلى الخطوط العمودية وتجنّبي تلك الأفقية. هذه الطبعة العابرة للزمن، ستجعل جسمكِ يبدو أنحف وأطول مما هو عليه. إلجئي إلى الأكسسوارات البسيطة مع هكذا نقشة. من الممكن أن تزيّني الفستان مثلاً بحزام رفيع يحدد خصركِ.

فساتين اومبري

فساتين فستان موديلات فساتين جسم أنحففستان من Chi Chi London موجود لدى Asos، ومن المهم جداً معرفة اختيار التصاميم التي تناسب شكل جسمكِ والحرص أيضاً على اعتماد الملابس التي تتميّز بالقصات التي تبرز منحنيات الجسم بشكل أفضل. في هذا الإطار، اختاري فساتين اومبري، موديل يساهم في خدع العين، خصوصاً إذا كان القسم العلوي بالتدرج الأغمق، أي عند منطقتي الخصر والصدر. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن تختاري التصاميم التي تتميّز بقصات عند منطقة الخصر بشكل تمتد إلى جهة السرة، أو أن تعتمدي فستان بألوان متباينة عند الجهتين: هاتان الحيلتان مثاليتان لخدع العين وإيهامها بأن منطقة الخصر أنحف.

نصائح تساعدكِ على اختيار موديلات فساتين تساهم في منحكِ جسم نحيف:

- اختاري فساتين مصنوعة من أقمشة رقيقة وداكنة وابتعدي عن تلك ذات قماش الستريتش الذي يساهم في إبراز منحنيات جسمكِ.

- اختاري فساتين ذات أكمام طويلة أو قصيرة خصوصاً إذا كانت يديكِ ممتلئتين. ننصحكِ بالإبتعاد عن الفساتين من دون أكمام.

- من الممكن اللجوء إلى الياقة على شكل V، لكن لا تختاريها منخفضة جداً.

- لا تحاولي إخفاء منطقة البطن بالتصاميم الواسعة، بل إلجئي إلى حيلة الفساتين التي تخدع العين.

- من المعلوم أن الأسود، هو التدرّج الأنسب لصاحبات الجسم الممتلىء. لكن، لا تترددي في اختيار تصاميم ذات تدرّجات داكنة أخرى مثل البرغندي، الكحلي، الزيتي وغيرها.

- أخيراً، بغض النظر عن التصميم الذي تختارينه، تأكدي دائماً من أنكِ مرتاحة. هذا هو أهم شيء عندما يتعلق الأمر بالملابس.

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