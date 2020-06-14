"الصحة" تنصح بتناوله لتقوية المناعة.. 6 اختبارات لمعرفة العسل الأصلي من المغشوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

نصحت وزارة الصحة والسكان، بتناول العسل الأبيض، كونه يعزز المناعة ويساعد على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة عبر منشور لها على "فيسبوك"، إن تناول ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

ولكي لا تتعرض للغش والخداع عند شراء العسل، لعدم القدرة على التفريق بين ما هو أصلي ومغشوش؛ نوضح لكم بعض الطرق البسيطة التي تساعدك على التفرقة، وفقا لما أوضح موقع "food.ndtv".

- ضع قطرة من العسل على إصبع الإبهام، إذا تسرب سريعا فإنه مغشوش، أما إذا كان متماسكًا على إبهامك، فهو غير مغشوشًا.

- يعتبر اختبار الماء من العلامات الكاشفة، املأ كوبا بالماء ثم أضف ملعقة كبيرة من العسل، سيذوب العسل المزيف في الماء، بينما النقي ذو القوام الأكثر كثافة يستقر في نهاية الكوب على شكل كتل.

- العسل الأصلي قابل للاشتعال، وباستخدام عود ثقاب جاف وغمسه في العسل ثم صنع احتكاكًا بين عود الثقاب المغمور من طرفه بالعسل وما بين علبة الثقاب، كما لو أنك تريد إشعاله، إذا كان العسل أصليًا فإن عود الثقاب يشتعل بسهولة، وستظل الشعلة مشتعلة من العسل، وإذا كان مغشوشًا، فإنه لن يشتعل؛ لأن المغشوش يحتوي على رطوبة ناتجة من المواد المضافة.

- الخل يكشف جودة العسل أيضا، اخلط ملعقة كبيرة من العسل مضاف إليه بعض المياه وبعض قطرات الخل الأبيض وقلبهما جيدًا، فإذا تحول الخل إلى فقاعات فهذا يدل على أنه ليس نقيًا.

- العسل النقي يصعب امتصاصه على الورق، لذا فهو لا يترك أثرا عند إسقاطه على الورق عكس المخلوط بالماء يبلل ويمتص الورق.

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- النمل ينجذب إلى العسل المغشوش؛ لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، ولا ينجذب إلى العسل النقي، فيمكنك وضع وعاء به عسل، وستعرف بهذه الطريقة جودة العسل.

نصائح يجب اتباعها عند شراء العسل الأبيض:

- تجنب الشراء من الباعة الجائلين، حيث إنه يكون أكثر عرضة لانتشار الجراثيم.

- قبل الشراء يجب قراءة المكونات المرفقة بالملصق على عبوة العسل من السوبر ماركت جيدًا.

- يفضل شراء العسل الخام؛ لأنه لم يخضع لأي تعديل؛ لأن العسل المعالج يخضع للتسخين على درجة حرارة عالية، وبالتالي يفقد قيمته الغذائية.

- الحرص على شراء العسل من المناحل الطبيعية الموثوق بها، التي اشتريت منها من قبل.

- تجنب الشراء من الأماكن رخيصة الثمن؛ لأنها تخلط العسل بالماء.

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