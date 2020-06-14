علماء يكتشفون وسيلة للتخلص من الدهون دون اتباع نظام غذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف علماء أمريكيون بروتينا قادر تخفيض من كتلة الدهون دون الحاجة إلى اتباع حمية غذائية.

ووجد الباحثون في ولاية فرجينيا، أن بروتين يدعى "BAM15" يقوم بمنع تراكم الدهون، ويقلل من مستوى السكر في الدم، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن مجلة "إمبو بريس".

ويجعل "BAM15" الميتوكوندريا (جهاز وظيفته توليد الطاقة)، للخلايا الحية، أقل كفاءة، ما يعني أنها تحرق المزيد من الطاقة وبالتالي المزيد من الدهون.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد إجراء اختبارات على الفئران، حيث لاحظوا أن القوارض التي تناولت البروتين أحرقت سعرات حرارية أكثر.

كما يساعد البروتين في علاج بعض الأمراض التي يمكن أن تنتج عن السمنة، منها أمراض الكبد الدهنية ومرض السكري وبعض أنواع السرطان.

ويمكن أن يغير اكتشاف العلماء الأمريكيين علاج السمنة والأمراض ذات الصلة. حيث سيقلل هذا الدواء مستويات السكر في الدم والأنسولين، ويمنع تراكم الدهون بشكل عام عن طريق منع تراكم الدهون في الكبد والكلى والدم.

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