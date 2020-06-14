بمهر 120 جنيها.. عجوز إندونيسية تتزوج من ابنها بالتنبي

علاقات و مجتمع

في واقعة غريبة شهدتها مدينة سومطرة في إندونيسيا، إذ تزوجت سيدة ستينية من ابنها بالتبني.

السيدة الستينية مبه جامبرينج، كانت تبنت أردي وراس، العام الماضي، وهو يبلغ من العمر 24 عامًا، وبعد مرور عام من العيش سويًا، طلبت "جامبرينج" من ابنها بالتبني الزواج، لكنه فوجئت بأنه يطلب الزواج منها، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

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وبحسب السيدة الستينية التي ذكرت بأنها لم تكن ترغب في الزواج من "أردي" حينما التقت به أول مرة، لكنها ذهلت حينما طلب الزواج منها.

وأقيم حفل الزفاف في مدينة سومطرة، وسط أقاربهما ومعارفهما، بحسبما أظهرت الصور، ودفع "أردي" مهرًا لزوجته 100000 روبية إندونيسية، أي ما يعادل ستة جنيهات إسترلينية، وهو ما يعادل قرابة الـ121 جنيه مصري قبل الحفل.