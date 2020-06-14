الرداد يعلق على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم: فرقعة وشائعات.. عيب

علاقات و مجتمع

خرج الفنان حسن الرداد عن صمته، بعد أن ترددت أنباء حول انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بسبب الخلافات التي نشبت بينهما مؤخراً.

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وكتب الرداد عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الصحافة الصفراء لا تنتهي.. للأسف في بعض المواقع ما زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم عيب احترموا مهنتكم" .

يذكر أن الثنائي تعرضا خلال الفترة الماضية لشائعة انفصالهما عن بعضها بعد عدة مشاكل بينهما .