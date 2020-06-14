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علاقات و مجتمع
خرج الفنان حسن الرداد عن صمته، بعد أن ترددت أنباء حول انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بسبب الخلافات التي نشبت بينهما مؤخراً.
وكتب الرداد عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الصحافة الصفراء لا تنتهي.. للأسف في بعض المواقع ما زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم عيب احترموا مهنتكم" .
يذكر أن الثنائي تعرضا خلال الفترة الماضية لشائعة انفصالهما عن بعضها بعد عدة مشاكل بينهما .
كانت هذه تفاصيل خبر الرداد يعلق على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم: فرقعة وشائعات.. عيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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