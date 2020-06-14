100 خفاش تكشف المزيد عن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تمكن باحثون تايلانديون من اصطياد أكثر من 100 خفاش في كهف بإحدى الغابات في مقاطعة بشرقي البلاد لإخضاعها للفحص والدراسة لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا.

وتجرى الاختبارات على مدى 3 أيام اعتبارا من 11 يونيو في كهف ثام سادور في إقليم تشانترابوري بمشاركة باحثين من مستشفى شولالونجكورن وجامعة كاسيتسارت وإدارة الحدائق الوطنية.

جاء ذلك على لسان سوبابورن واشارابلوسادي نائب رئيس مركز العلوم الصحية للأمراض المعدية الناشئة التابع للصليب الأحمر التايلاندي.

وقالت: "تايلاند بها أكثر من 140 نوعا من الخفافيش ونرى الحاجة للدراسة ومعرفة المزيد عنها".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى فهم المزيد عن الفيروس التاجي ومعرفة مكمن الخطر حتى يمكن وضع السياسات الخاصة بالقضاء عليه".

ومن المقرر إجراء الاختبارات الخاصة بالفيروس في مختبر، لم يتم الكشف عن اسمه، وقد يستغرق ظهور النتائج أسابيع.

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