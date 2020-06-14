أزياء صيفية من وحي عهود العنزي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 01:43 صباحاً - تتميز الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي بالكثير من الإطلالات التي تناسب لون بشرتها وقوامها، وللأجواء الحالية تأنقت مؤخرًا بالكثير من الخيارات الصيفية المذهلة والمناسبة لكل الفتيات الشابات، فإليكن خياراتها.

تنسيقات الفساتين والجلابيات



تنسيقات الفساتين والجلابيات

أطلت عهود مؤخرًا بعدة فساتين وجلابيات صيفية، من أبرزها جلابية بيضاء مرسومة بزهور زرقاء وزهرية ومصممة بفتحة جانبية بسيطة لخيار مناسب للمنزل، وظهرت بفستان أسود ناعم وواسع مصمم بشكل مكشوف الأيدي ومُكمل بوشاح أسود بسيط لإطلالة شبابية فاخرة، وارتدت فستانًا بنفسجيًّا مصممًا بموديل بسيط وشبابي، وأكملته بالأكسسوارات الذهبية لخيار أنثوي أنيق.

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خيارات كاجوال

خيارات كاجوال

اعتمدت العنزي العديد من الخيارات الصيفية الكاجوال، منها بنطال من الجينز الداكن مع بلوزة رمادية بكتابة برتقالية لإطلالة بسيطة وشبابية، ونسقت الشورت الأصفر مع بلوزة بيضاء بسيطة لخيار صيفي مرح، واختارت بلوزة سوداء ناعمة مع بنطال من الجينز الفاتح وحذاء سماوي لكسر اللون.

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إطلالات اللون الأسود والأبيض

إطلالات اللون الأسود والأبيض

فضلت عهود الخيارات السوداء في إطلالاتها؛ لما تعطيه من فخامة وجمال، ودمجته مع اللون الأبيض لخيار حيادي أنيق، ومن أحدث خياراتها تأنقت ببنطال أسود من الجينز مع بلوزة بيضاء مصممة بشكل مكشوف الأكتاف وبموديل ناعم، وتجملت ببنطال من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء ناعمة وصيفية

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