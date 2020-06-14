إنجاب طفلة وارتباطه بمايا دياب.. شائعات طالت إيمي والرداد غير الانفصال

علاقات و مجتمع

منذ ظهورهما خلال الأعمال المختلفة، والشائعات تلاحق الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فقصتهما أثارت فضول الجماهير لفترات كبيرة، وظلا ينفيانها حينما يتعرضان للأسئلة حول طبيعة علاقتهما، ولكن الإنكار لم يستمر طويلًا، حيث شهد منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر تتويج قصتهما بالزواج خلال عام 2016.

وبعد زواجهما لا تزال الشائعات تطارد "إيمي" و"حسن"، تارة تفيد بانفصالهما عن بعضهما البعض، وتارة أخرى بإنجابهما طفلة.

ويُقدم "هُن" الشائعات التي طالت الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، خلال السطور التالية.

إنجاب طفلة اسمها كنزي

كانت قد انتشرت شائعة بإنجاب حسن وإيمي طفلة أسمياها "كنزي"، دون الكشف عنها خوفًا من الحسد، وهو ما نفاه حسن خلال عدة لقاءات، حيث قال: "أنا بستغرب وبفضل أقول يا جماعة انتوا بتجيبوا الأخبار دي منين، والناس بتفتكر إني أنفي الخبر خوفًا من الحسد، قالوا إننا أنجبنا طفلة وسميناها كنزي".

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شائعات انفصال حسن وإيمي

وفي وقت سابق، قد تداولت أخبار تفيد بانفصال حسن وإيمي، والذي رد عليها، أوضح أن الجمهور والمتابعين يكتشفون في النهاية صحة تصريحاته ونفيه للأخبار، مؤكدًا أن تلك الأخبار كلها خاطئة، "أصبحت أتجاهلها ولا أفكر فى الرد عليها نهائيًا".

شائعات بارتباط حسن الرداد ومايا دياب

وفي يناير من العام الجاري، تداولت الكثير من الأخبار التي تفيد بوجود علاقة بين الفنان حسن الرداد والفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال فترة عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تجمع حسن الرداد ومايا دياب، خلال مشاركتهما في موسم الرياض بالسعودية، وهو ما أوضحه حسن الرداد خلال داخلة هاتفية مع برنامج "غدا أجمل"، المذاع عبر فضائية MBC.

ونفى "الرداد"، زوج إيمي سمير غانم، ما تردد حول تلك العلاقة، قائلا إن مايا دياب بمثابة أخت له، وإنه اعتاد التعرض لتلك الشائعات، حتى قبل أن يتزوج.

وأكمل أنه مع كل عمل فني يدخله تدور شائعات حول ارتباطه ببطلة هذا العمل، موضحا أن علاقته بمايا دياب كانت سطحية، حيث يلتقيان في المناسبات العامة فقط.

وقال خلال لقائه "إن ذلك تغير خلال المسرحية، المرة دي قربنا من بعض بحكم المسرح والشغل مع بعض، إنسانة طيبة جدا وجدعة.. على الجانب الإنساني شخصية جميلة جدا ومبسوط إني عرفتها، وهي أخت وصديقة".

وخلال الساعات الماضية، تداولت العديد من الشائعات التي تفيد بانفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم، والتي حسم الجدل بها الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، بمشاركة صورة تجمع بينه وبين زوجته دنيا، وإيمي وحسن الرداد، وأرفق تعليقًا قال خلاله "حبايبي الغاليين".