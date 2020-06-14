"يا روحي ونور عيوني".. قصي الخولي ينفي إهماله لطفله بمكالمة (فيديو)

علاقات و مجتمع

بمقطع فيديو وثق من خلاله مكالمته مع طفله، نفى الفنان السوري قصي الخولي، إهماله لابنه، وذلك بعد أشهر من ظهور سيدة تونسية تدعى مديحة الحمداني، زعمت من خلاله بأنها زوجة الفنان السوري قصي الخولي، وتحدثت عن إهماله لها ولطفلهما.

ونشر "الخولي" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو له وهو يتحدث مع طفله عبر أحد برامج الإنترنت، معلقًا على الفيديو: "يا روحي وضوء عيوني هالصوت.. يا بابا الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري أنت.. ويجمعني فيك عن قريب الله يحمي أطفال العالم جميعًا".

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قصي الخولي ومديحة الحمداني

ويذكر أن قبل أشهر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تونسية تدعى مديحة الحمداني، زعمت من خلاله بأنها زوجة الفنان السوري قصي خولي، وتحدثت عن إهماله لها ولطفلهما.

كما أن صرحت لإحدى المجلات العربية بأنها أصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي يتهرب من الإنفاق عليهما.

ابن قصي الخولي

ويذكر أن قصي الخولي أعلن في يناير 2019، أنه رُزق بمولوده الأول، الذي أطلق عليه "عميد جونيور"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة ليد الرضيع، مُعلقًا: "من خلالك أعطاني الله الابن والأخ والصديق طول العمر، بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا (جدك) الله يطول بعمره، الله يحميلي العميد جونيور ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعاً".

وبحسب ما ذكرته إذاعة "شام إف إم" السورية، فإن الفنان لم يُعلن من قبل زواجه، بل فاجأ متابعيه بالإعلان عن إنجابه دون أن يُشير لهوية زوجته.