الامارات | كمامات شفافة لا يتكاثف عليها بخار الماء

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شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات شفافة لا يتكاثف عليها بخار الماء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع فريق بحثي سويسري كمامة جراحية شفافة، ليرتديها العمال في المجالات الأساسية فتظهر وجوههم. ما يسمح لضعاف السمع من الاستفادة من التعابير الوجهيّة.
ويعد مصنعو الكمامة الجراحية «هيلو ماسكس» بتوفير التنفس والحماية باستخدامها، وعدم تكاثف بخار الماء كالأقنعة البلاستيكية الأخرى.
وحسب «مرصد المستقبل» التابع، لمؤسسة دبي للمستقبل، صُنعت الكمامات من غلاف من «البوليمر»، وتتجاوز المسافة بين ألياف القناع نحو 100 نانومتر، ما يسمح لمرتديها بالتنفس دون عبور الجراثيم والفيروسات.
وليست الفكرة وليدة الجائحة الحالية، بسبب شيوع ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وعمل الباحثون في مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية والمختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم وتقنية المواد منذ سنوات خلال أزمة فيروس «إيبولا» في غرب إفريقيا.
ويقول رئيس مركز «إيسنتشال تيك» في مدرسة لوزان كلاوس، شونينبيرجر: «كان جميلاً رؤية الممرضات وهن يرتدين المعدات الوقائية مع صورة شخصية على الصدر ليستطيع المرضى رؤية وجوههن».
وأسس الباحثون شركة لتصنيع الكمامات وبيعها في الأسواق، وإطلاق المنتج بشكل رسمي في أوائل عام 2021.
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