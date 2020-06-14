الامارات | بوب ديلان: وكأن الأغاني تكتب نفسها

شكرا لقرائتكم خبر عن بوب ديلان: وكأن الأغاني تكتب نفسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم المغني الشهير، بوب ديلان، لمحة عن أسلوب كتابة أغانيه، مشيراً في مقابلة نادرة نشرت، أول من أمس، إلى أن الأغاني تأتي من التداعي الحر للأفكار.

والمقابلة، التي أجراها ديلان مع صحيفة «نيويورك تايمز»، هي أول مقابلة رئيسة معه منذ عام 2017، وجاءت قبل أسبوع من إصدار أول ألبوم موسيقي له منذ ثماني سنوات. لكن الرجل الذي يعد واحداً من أكثر المغنين وكتّاب الأغاني تأثيراً في العالم، لم يكشف الكثير من معاني الأغاني الجديدة المليئة بالإشارات إلى ثقافة البوب، خلال العقود الخمسة الماضية. وسيصدر ألبوم «راف آند راودي وايز» في 19 يونيو الجاري. وأضاف ديلان (79 عاماً): «معظم أغنياتي الأخيرة هي من هذا القبيل. كلمات الأغاني هي الشيء الحقيقي الملموس، فهي ليست استعارات. ويبدو أن الأغاني تعرف نفسها وتعرف أنه يمكنني غناؤها، بصوت وإيقاع. وكأنها تكتب نفسها وتعول عليَّ لأغنيها». وفي إشارة إلى وفاة الأميركي جورج فلويد، الذي جثم ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه في مايو الماضي، ذكر ديلان: «لقد راعتني بشدة رؤيته يتعذب حتى الموت بهذه الطريقة. كان الأمر أكثر من قبيح».

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