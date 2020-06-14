الامارات | 1181200 مشاهدة لبرنامج «منصات رقمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1181200 مشاهدة لبرنامج «منصات رقمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متابعة للنجاح والمتابعة الرقمية العالية للبرنامج الجديد «منصات رقمية»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الرقمية التي حققتها الحلقات السبع الأولى من البرنامج، الذي أطلقه تلفزيون دبي عبر «تويتر الشرق الأوسط» (Twitter MENA)، المنصة الرقمية الرائدة بمتابعة كل ما يتعلق بآخر أخبار ومستجدات «تويتر» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي البرنامج الرقمي، الذي تقدمه مايا حجيج، في موعده مساء كل أحد، ضمن باقة البرامج الخاصة التي أطلقتها منصة «تويتر»، بالشراكة مع أبرز المؤسسات والقنوات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، لمشاركة الجمهور أهم الأخبار والموضوعات في فترة العزل المنزلي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر حساب تويتر «@TwitterMENA»، وحساب تلفزيون دبي «@DubaiTV»، والوسم «#منصات_رقمية»، حصدت الحلقات السبع من برنامج «منصات رقمية» أكثر من مليون و180 ألفاً و500 مشاهدة رقمية على مدار الأسابيع الماضية، إذ حققت الحلقة الأولى 188 ألفاً و800 مشاهدة رقمية، والحلقة الثانية 175 ألفاً و200 مشاهدة رقمية، فيما حققت الحلقة الثالثة 141 ألفاً و800 مشاهدة رقمية، والحلقة الرابعة ما يزيد على 134 ألفاً و700 مشاهدة رقمية، فيما تابع الجمهور بعد شهر رمضان المبارك، الموعد الجديد للبث الرقمي لحلقات البرنامج الجديد، إذ نالت الحلقة الخامسة 172 ألفاً و700 مشاهدة رقمية، وحققت الحلقة السادسة 163 ألف مشاهدة رقمية، وصولاً إلى الحلقة السابعة التي حصدت منذ بثها أوائل الأسبوع الماضي ما يزيد على 205 آلاف مشاهدة رقمية.

البرنامج يشارك الجمهور أهم الأخبار في فترة العزل.

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