- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملامح غريبة للإقامة الآن في الفنادق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينما يستمر فرض قيود التباعد الجسدي على الناس حول العالم خوفاً من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بادر العديد من الفنادق بتوخي سياسات حذرة في التعاطي مع نزلائها، وذلك عبر فرض قيود جديدة وسلسلة من بروتوكولات الصحة والسلامة استعداداً للترحيب بضيوفها خلال موسم صيف 2020.
ومن أهم «بروتوكولات الضيافة الجديدة» هذا الموسم، إلغاء بعض الفنادق تقاليد بوفيهات الإفطار الصباحي، وعدد من وسائل الراحة الأخرى المتاحة سابقاً لعملائها، مثل خدمة صف السيارات، وعدد من وسائل الرفاهية الأخرى.
في هذا الشأن، أصدرت الجمعية الأميركية للفنادق والإسكان، أخيراً إرشادات سلامة جديدة لقطاع الضيافة، وعدداً من معايير الإسكان الآمن على مستوى القطاع، التي نستعرض في ما يلي أبرز خمسة تغييرات مستقبلية محتملة:
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 5 ملامح غريبة للإقامة الآن في الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.