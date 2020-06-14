الامارات | اكتشاف جيوش من السلاحف البحرية الخضراء بأستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف جيوش من السلاحف البحرية الخضراء بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صور، التقطتها طائرة مسيرة، أن الأماكن التي تضع فيها سلاحف البحر الخضراء بأستراليا بيضها، أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقاً، إذ توجد فيها عشرات الآلاف من السلاحف.

وأحصى الباحثون أنواع السلاحف المهددة بالانقراض، والتي تحمل الاسم العلمي «شيلونيا ميداس» في جزيرة رين بمنطقة الحاجز المرجاني العظيم بمساعدة طائرة مسيرة، وفوجئوا بأن ما يصل إلى 64 ألف سلحفاة طافت حول الجزيرة المرجانية لوضع بيضها، بين نوفمبر ومارس الماضيين، وهذا العدد تقريباً ضعف العدد السابق. وتضع السلحفاة البحرية الخضراء ما يصل إلى 600 بيضة بحجم كرة التنس في الموسم الواحد. وبعد وضع البيض، تختفي السلاحف في البحر مرة أخرى، وتتركها تفقس في الشمس والرمال الدافئة.

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