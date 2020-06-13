"متخطبناش".. حكاية صور أوقعت أصالة وشام في فخ شائعات العلاقات العاطفية

علاقات و مجتمع

مواقف كثيرة جمعت بين الفنانة السورية أصالة وابنتها شام الذهبي، فهما يشتركان في حياة اقتسمها فيها الكثير من الصفات، وبخلاف ذلك لاحقتهما أيضًا شائعة تشابهت في تفاصيلها، باختلاف أبطالها.

فقبل قليل انتشرت شائعة خطبة شام الذهبي، من الطبيب المصري معتز نصير، الأمر ذاته تكرر مع الأم وهي الفنانة أصالة، فعقب انفصالها من زوجها طارق العريان، طاردتها شائعات خطبتها من الطبيب فادي نصر.

شائعة خطبة شام الذهبي

قبل قليل، انتشرت أخبار حول خطبة شام الذهبي من طبيب التجميل معتز نصير، لكن "شام" نفت هذه الأنباء المتداولة، وذلك في تصريحات لها لموقع "إي تي بالعربي"، موضحة أن سبب زيارتها للطبيب كان تلبية لدعوة الغداء بين العائلتين فقط، وليست للخطوبة الرسمية.

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وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير الماضي، صورة لها عبر إنستجرام إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين".

شائعة خطبة أصالة نصري

وعقب انفصال أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان، لاحقتها شائعات ارتباط بالطبيب فادي نصر، الذي ظل ينفي هذه الأنباء، ففي لقاء تليفزيوني، لبرنامج "ET" بالعربي، في يناير الماضي، نفى "نصر"، قائلًا: "كل ما يتردد غير صحيح"، متابعًا: "أصالة باستمرار تحب المرح، وتعرفه منذ فترة طويلة".

وظهر أيضًا مع الإعلامية بوسي شلبي، لنفي شائعة الارتباط، خلال مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، الذي تضمن ظهور المذيعة، قائلة: "كفاية شائعات لازم نتأكد قبل أي خبر".

بينما التزمت أصالة وقتها التجاهل في الرد على هذه الأنباء، إذا أنها لم تصدر بيان أو ترد في تصريحات صحفية على تلك الشائعة، واستمرت في مشاركة متابعيها بمواد مصورة مع أبنائها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".